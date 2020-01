Università Cattolica: test Medicina in Inglese 2020

Test d'ingresso medicina in Inglese Cattolica 2020/2021: data e sedi

Test ammissione Cattolica Medicina in Inglese 2020/2021: struttura e punteggio

2 di cultura generale;

20 di ragionamento logico;

18 di biologia;

12 di chimica;

8 di fisica e matematica;

5 di cultura etico-religiosa.

1 punto per ogni risposta esatta;

Meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data.

Punteggio minimo Test Medicina Inglese Cattolica 2020

Test d'ingresso medicina Cattolica 2020/2021: posti disponibili

n. 20 (venti) posti per candidati comunitari soggiornanti ovunque e non comunitari soggiornanti in Italia di cui all’articolo 39 comma 5 del D.Lgs. n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

n. 30 (trenta) posti per candidati non comunitari soggiornanti all’estero.

Test d'ingresso medicina Cattolica 2019/2020: come iscriversi al test

I candidati in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in un istituto scolastico superiore ubicato in Italia o all'estero automaticamente riconosciuta dallo stato italiano possono procedere all'iscrizione cliccando sul seguente link: Clicca qui per l'iscrizione on-line.

Ogni eventuale difficoltà nella procedura di iscrizione può essere segnalata al numero telefonico 800.554.455

Per informazioni di supporto, qualora si avessero problemi, basta chiamare il numero (+39) 06.3015.8705

Graduatoria e Risultati Test Medicina Inglese Cattolica 2020

Bando Medicine and Surgery Cattolica 2020 2021

Vuoi diventaree vuoi iscriverti al corso diinteramente erogato inpresso l'? Per l'anno accademicoè stato pubblicato il bando perVediamo insieme tutte le informazioni sui, suile la data del test d'ingresso alla facoltà di medicina della Cattolica.La prova verrà somministrata in data. Seguendo le procedure di iscrizione al test, ciascun candidato deve indicare la sede (italiana o estera) in cui intende sostenere il test esprimendo la propria scelta nell’ambito dell’elenco di città proposte dall’Università Cattolica fino ad esaurimento dei posti disponibili in ciascuna sede. La sede e l’orario di svolgimento del test saranno confermati a ciascun candidato a mezzo posta elettronica entro 14 giorni dal pagamento della quota di partecipazione al concorso.Ile somministrata in modalitàe composta da sessantacinque quesiti a risposta multipla, che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto,scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, così distribuiti:Per lo svolgimento della prova è assegnato un tempo massimo di 65 minuti. Per la valutazione dellaprova è attribuito un punteggio massimo di 65 punti secondo i seguenti criteri:Il punteggio minimo per l'ammissione a Medicina in Inglese all'Università Cattolica 2020 deve essere non inferiore a 15 punti su 65. A coloro che, pur avendo ottenuto un punteggio utile ai fini dell’immatricolazione al corso di laurea, non abbiano risposto correttamente ad almeno il 50% dei quesiti di biologia (almeno 9 risposte corrette sui 18 quesiti proposti) e di chimica (almeno 6 risposte corrette sui 12 quesiti proposti) somministrati nella prova di ammissione, l’Università attribuirà obblighi formativi aggiuntivi (OFA). L’obbligo si intenderà assolto frequentando i corsi intensivi e di recupero che saranno organizzati dall’Università e sostenendo con esito positivo la relativa prova finale avente ad oggetto la somministrazione di quesiti a risposta multipla su argomenti di biologia e chimica di base ovveroavendo frequentato i corsi di recupero e avendo superato l’esame di profitto dei corsi integrati nei quali sono comprese le materie oggetto di OFA. Gli obblighi formativi aggiuntivi dovranno essere assolti entro il primo anno di corso: gli studenti che non abbiano recuperato il debito formativo nelle modalità suindicate entro il primo anno non potranno sostenere gli esami di profitto previsti al secondo anno di corso.I posti disponibili dichiarati per il corso magistrale a ciclo unico di medicina per l'a.a. 2020/2021, interamente erogato in lingua inglese, sono:Nel caso in cui ci sia una– una delle quali italiana o di un altro paese facente parte dell'UE – è la cittadinanza italiana o quella dell'altro paese UE a prevalere ai fini del concorso.Il numero di posti disponibili potrebbe variare in seguito all'emanando decreto di programmazione dei posti del MIUR.Per partecipare al concorso è necessario effettuare una procedura on-line di. Il periodo finestra per candidarsi vae, per ritenersi iscritti, bisogna anche versare una quota pari a, corrisposta entro e non oltre il 12 febbraio 2019.Tutti coloro che non ottempereranno entro i temimi indicati non saranno ammessi a svolgere la prova.Come si scopre se si è stati ammessi a svolgere la prova? L'elenco finale delle convocazioni verrà pubblicato in data 21 febbraio 2019 sul sito istituzionale.Per iscriversi al test basta seguire lecome di seguito indicato:A decorreresui portali https://roma.unicatt.it/ Sono dichiarati vincitori coloro che si collochino in posizione utile in riferimento al numero di postidisponibili nel corrispettivo contingente di cui all’art.1 del presente bando.Dallo stesso giorno ciascun candidato potrà prendere visione del proprio elaborato mediante appositapiattaforma di accesso agli atti on-line nelle modalità che saranno comunicate ai candidati attraversoil sito istituzionale.Nella, in caso di parità di punteggio, prevarrà, rispettivamente, in ordinedecrescente il, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti dibiologia, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto dal candidato nella soluzione deiquesiti di chimica, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenuto dal candidato nellasoluzione dei quesiti di fisica e matematica, in caso di ulteriore parità prevarrà il punteggio ottenutodal candidato nella soluzione dei quesiti di cultura generale, in caso di ulteriore parità prevarrà ilpunteggio ottenuto dal candidato nella soluzione dei quesiti di cultura etico-religiosa.In caso di ulteriore parità, preverrà il candidato anagraficamente più giovane.Per maggiori informazioni qui il