Test ingresso Bocconi: date, domande, requisiti per l'ammissione

Entrare alla Bocconi: le date

, con la quale si assegna il maggior numero di posti, che si svolgerà il 31 gennaio 2020 a Milano, Roma, Bari e Padova (iscrizioni tra ottobre e gennaio) Spring session, con la quale si assegna circa il 15% dei posti disponibili, che si svolgerà il 24 aprile 2020 a Milano (iscrizioni tra febbraio e marzo)

: economia aziendale e management; economia e finanza; economia e management per arte, cultura e comunicazione; giurisprudenza; corsi in inglese (con test in italiano): international economics and management; international economics and finance; economic and social sciences; economics and management for arts, culture and communication; economics, management and computer science; international politics and government.

Come si entra alla Bocconi

Esito di un test di selezione: 55%

Curriculum scolastico: 43%

Eventuali certificazioni linguistiche (se possedute): 2%

Come si entra alla Bocconi: compilare la domanda

Come si entra alla Bocconi: il test di ingresso

Test di ingresso Bocconi: struttura e punteggio

Comprensione Brani, 20 domande

Logica, 20 domande

Matematica, 20 domande Ragionamento numerico, 10 domande



ad ogni risposta esatta viene attribuito un punto

la mancata risposta ai singoli problemi o quesiti non comporta penalizzazione

ogni risposta errata determina una penalizzazione pari a -0,2

Entrare in Bocconi: cosa portare il giorno del test

Verifica della lingua inglese

Ammissione Bocconi: requisiti per entrare

Come funziona l'ammissione alla Bocconi

: lo studente non ammesso può ripresentare domanda nella sessione successiva. Dovrà ricompilare la domanda online sempre accedendo entro le scadenze previste a My Application. Non ammissione con inserimento in lista d'attesa: riservato ai candidati della sessione primaverile. In questo caso, non si è stati ammessi a causa della mancanza dei posti disponibili nelle scelte indicate. Al termine del periodo di immatricolazione, nel caso in cui ci fosse una disponibilità residua di posti dovuta alla mancata iscrizione di alcuni fra gli ammessi, potranno essere richiamati i primi fra i non ammessi inseriti nella lista d’attesa.

Preparazione al test Bocconi per entrare

? Questa è la domanda dei ragazzi che sognano di entrare. Vi forniamo alcune informazioni importanti sue su come prepararsi.Per l’ammissione ai corsi di laurea a.a. 2020/21sono previste due sessioni di selezione: la Winter session, rivolto agli studenti del quinto anno di scuola superiore a.s. 2019/20 e studenti provenienti da altri Atenei, dove viene assegnata la maggior parte dei posti disponibili, e la Spring session, ovvero l'ultimo round “residuale” ( dove avverrà l'assegnazione di circa il 10-15% dei posti totali disponibili) rivolto agli studenti del quinto anno di scuola superiore a.s. 2019/20 e studenti provenienti da altri Atenei. Ecco tutte le date:Ilè valido per questi corsi di laurea:Come si fa ad entrare? L'ammissione finale è sancita dalla somma di tre indicatori:Per partecipare alle selezioni è necessario compilare una domanda di ammissione online attraverso ilsul sito dell'università Bocconi.: l'università segnala che è necessario avere la disponibilità di uno scanner e di un computer fisso su cui poter momentaneamente. E' possibile inoltrare la domanda solamente utilizzando il browser Google Chrome. Per completare la domanda di ammissione bisogna poi pagare un contributo di partecipazione alla selezione attraverso una piattaforma chiamata “”.Il candidato può scegliere se sostenere il test Bocconi o presentare l'esito ufficiale del testo del test. Il test Bocconi è un test attitudinale, ha una durata di circa circa 110 minuti ed è composto da circa 70 quesiti a risposta multipla. Il test mira a valutare le capacità critiche dei candidati, che devono sapere affrontare sfide e problemi con flessibilità.Le- da completare in 105 minuti - che compongono il test sono suddivise inIlviene calcolato secondo i seguenti criteri:, secondo la preferenza espressa durante la domanda di ammissione. Orario e sede presso la quale partecipare al test sono indicati nell'Admissions Portal, area stampa della sezione “”.Al. E' possibile, ed è consigliato, portare con sé un orologio, dal momento che non è consentito lasciare il cellulare acceso e le aule non sono dotate di orologi a muro. Inoltre ciascun candidato dovrà portare con sè la stampa del presente riepilogo e un documento di identità in corso di validità (si accettano, Passaporto o Patente). In mancanza di un documento d'identità il candidato NON sarà ammesso a partecipare al Test.Ai candidati che durante la compilazionenon avessero indicato di avere una certificazione di lingua inglese (o di prevedere di acquisirla e farla pervenire entro i termini di presentazione della documentazione), sarà richiesto, al termine della prova di selezione, di affrontare un test di verifica della loro conoscenza della lingua inglese. Tale test, ininfluente ai fini della selezione, sarà però utile per una corretta assegnazione al percorso didattico di inglese in caso di loro ammissione e successiva immatricolazione ai corsi di laurea Bocconi.Verrà preso in esame anche il curriculum scolastico dei candidati, cioè i voti finali del terzultimo e penultimo anno di superiori nelle 4 materie comuni (italiano, lingua inglese, matematica e storia) più altre 2 a scelta del candidato. Dove non sia previsto lo studio della lingua inglese, può essere considerato il voto di un'altra materia obbligatoria (ad esempio un'altra lingua straniera) da indicare. Il curriculum scolastico deve essere presentato sotto forma di "Autocertificazione" dei voti di terzo e quarto anno.Dopo averstabilisce gli ammessi, i non ammessi, e i non ammessi in lista d'attesa.Come prepararsi efficacemente al? I contenuti del test Bocconi ricalcano in modo abbastanza fedele(uno dei test previsti negli Stati Uniti per l’accesso al College, anche sostenibile in alternativa al test Bocconi) in cui a differenza dei test di ammissione italiani tradizionalinettamente su quella nozionistica. Ciò significa che la mera conoscenza delle nozioni – sia pure approfondita – richieste per risolvere i quesiti non è di per sé sufficiente a garantire un risultato soddisfacente, e che d’altra parte è essenziale prendere confidenza con le forme in cui vengono presentati i quesiti e con gli approcci risolutivi più comuni per i quesiti di problem solving.