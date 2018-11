Test Medicina Inglese Cattolica 2019: bando, date, informazioni

Volete diventare medici e, tra le varie opzioni, avete pensato di iscrivervi anche al corso di Medicine and Surgery interamente erogato in inglese presso l'Univesità Cattolica del Sacro Cuore? Per l'anno accademico 2019/2020 è stato indetto il concorso pubblico per l'ammissione al primo anno di corso.

Tutte le lezione della laurea magistrale a ciclo unico vengono erogate in lingua inglese. Vediamo insieme tutte le informazioni sui posti disponibili, su come iscriversi al test e in quale fascia temporale farlo, il bando e la data del test d'ingresso alla facoltà di medicina della Cattolica.

Test d'ingresso medicina Cattolica 2019/2020: posti disponibili

20 posti per cittadini comunitari soggiornanti ovunque e non comunitari soggiornanti in Italia di cui all'art.39 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.;

per cittadini comunitari soggiornanti ovunque e non comunitari soggiornanti in Italia di cui all'art.39 comma 5 del D.Lgs. 286/1998 e s.m.i.; 30 posti per i candidati non comunitari soggiornanti all'estero.

Test d'ingresso medicina Cattolica 2019/2020: come iscriversi al test

I posti disponibili dichiarati per il corso magistrale a ciclo unico di medicina per l'a.a. 2019/2020, interamente erogato in lingua inglese, sono:Nel caso in cui ci sia una– una delle quali italiana o di un altro paese facente parte dell'UE – è la cittadinanza italiana o quella dell'altro paese UE a prevalere ai fini del concorso.Il numero di posti disponibili potrebbe variare in seguito all'emanando decreto di programmazione dei posti del MIUR.Per partecipare al concorso è necessario effettuare una procedura on-line di. Il periodo finestra per candidarsi vae, per ritenersi iscritti, bisogna anche versare una quota pari a, corrisposta entro e non oltre il 12 febbraio 2019.Tutti coloro che non ottempereranno entro i temimi indicati non saranno ammessi a svolgere la prova.Come si scopre se si è stati ammessi a svolgere la prova? L'elenco finale delle convocazioni verrà pubblicato in data 21 febbraio 2019 sul sito istituzionale.

Per iscriversi al test basta seguire le procedure online come di seguito indicato:

I candidati in possesso di titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado conseguito in un istituto scolastico superiore ubicato in Italia o all'estero automaticamente riconosciuta dallo stato italiano possono procedere all'iscrizione cliccando sul seguente link: Clicca qui per l'iscrizione on-line.

Ogni eventuale difficoltà nella procedura di iscrizione può essere segnalata al numero telefonico 800.554.455 oppure segnalata via mail all'indirizzo di posta elettronica mail_placeholder .

possono procedere all'iscrizione cliccando sul seguente link: Clicca qui per l'iscrizione on-line. Ogni eventuale difficoltà nella procedura di iscrizione può essere segnalata al numero telefonico 800.554.455 oppure segnalata via mail all'indirizzo di posta elettronica . I candidati in possesso di titolo di studio conseguito in una scuola secondaria di secondo grado conseguito in una istituzione scolastica superiore appartenente a un sistema scolastico non italiano e ubicata in Italia o all'estero, invece, è necessario procedere all'iscrizione al test collegandosi al sito http://www.ucscinternational.it. Una volta aperta la pagina, cliccare le voci Programs, Bachelor Degrees in English, MD in Medicine and Surgery. Leggere le linee guida e le istruzioni relative ai corsi e procedere come specificato, cliccando Apply Now per cominciare con la procedura.

Per informazioni di supporto, qualora si avessero problemi, basta chiamare il numero (+39) 06.3015.8705 o inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica mail_placeholder .

Test d'ingresso medicina Cattolica 2019/2020: quando e come funziona

La prova verrà somministrata in datanelle sedi che verranno indicate ai candidati per posta elettronica. Il test sarà una prova scritta interamente in lingua inglese e somministrata in modalità. Per i contenuti della prova nel dettaglio è sufficiente consultare l'art.4 del bando di concorso.

Per maggiori informazioni ecco il bando del test per iscriversi al corso di Medicina della Cattolica a.a. 2019/2020.

Bando Medicine and Surgery Cattolica 2019 2020

Bando Medicina Inglese Cattolica 2019 by Skuola.net on Scribd