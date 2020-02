Test Cattolica 2020 medicina in inglese rinviato per Coronavirus

Cattolica 2020: test di medicina in inglese rinviato per Coronavirus

In questi giorniha portato a misure eccezionali per contenere la diffusione del nuovo coronavirus. In base a queste ultime, alcune università hanno deciso di rimandare i test d’ingresso per i corsi del prossimo anno. Ad abbracciare questa misura preventiva, è stata anche l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Roma.Vediamo quindi cosa si legge dal comunicato dell’ateneo e quale test è stato rimandato a data da definirsi.Come si legge dalla comunicazione pubblicata sul sito dell’ateneo , a seguito degli sviluppi della vicenda legata, si tiene a sottolineare che la tutela della salute pubblica è la priorità assoluta in questo momento.Attenendosi quindi alle, è stata presa la decisione di(nelle sedi e orari indicati nelle convocazioni),I candidati sono stati già avvisati via email, e ogni novità sarà loro comunicata tempestivamente sempre per via telematica. L'università invita quindi gli iscritti ai non recarsi nelle apposite sedi in quanto il test non sarà erogato. L’ateneo ricorda inoltre che