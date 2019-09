Test IMAT Medicina in Inglese 2019: cosa portare

Test IMAT Medicina 2019: cosa portare in aula

Un documento d’identità valido ; andranno bene quindi sia la carta d’identità che la tessera sanitaria. Discorso diverso invece per la patente che non è sempre accettata da tutti, quindi meglio evitare.

; andranno bene quindi sia la carta d’identità che la tessera sanitaria. Discorso diverso invece per la patente che non è sempre accettata da tutti, quindi meglio evitare. Ricevuta di iscrizione Universitaly : non tutte le università la richiedono, ma è molto meglio averla con sé il giorno della prova.

: non tutte le università la richiedono, ma è molto meglio averla con sé il giorno della prova. Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione: sicuramente l’iscrizione al test d’ingresso è stata accompagnata dal pagamento di un bollettino. Ecco, quella ricevuta è essenziale il giorno della prova.

Test IMAT 2019: cosa è utile e cosa è vietato

Una bottiglietta d’acqua : vi aiuterà a rimanere idratati e concentrati durante il test.

: vi aiuterà a rimanere idratati e concentrati durante il test. Un pacchetto di gomme da masticare : soprattutto quando si è nervosi, una gomma da masticare è un ottimo antistress e aiuta anche la concentrazione.

: soprattutto quando si è nervosi, una gomma da masticare è un ottimo antistress e aiuta anche la concentrazione. Orologio : sapere esattamente quanto tempo impiegate per ogni risposta, o calcolare il tempo che manca alla fine, è essenziale in questo tipo di test.

: sapere esattamente quanto tempo impiegate per ogni risposta, o calcolare il tempo che manca alla fine, è essenziale in questo tipo di test. Uno snack : niente di eccessivo, ovviamente, ma un pacchetto di crackers o di biscotti possono far bene all’umore ed essere di conforto in sede d’esame, oltre che utili per ritrovare la concentrazione.

: niente di eccessivo, ovviamente, ma un pacchetto di crackers o di biscotti possono far bene all’umore ed essere di conforto in sede d’esame, oltre che utili per ritrovare la concentrazione. Fazzoletti: che dobbiate andare in bagno o soffiarvi il naso saranno sicuramente una salvezza.

telefoni,

tablet,

auricolari,

fogli di appunti,

penne,

matite,

altro materiale di cancelleria.

Anche se il test d’ingresso a Medicina 2019 è passato, c’è ancora un appuntamento che gli aspiranti dottori aspettano: il test, quello per l’accesso ai corsi di, fissato per il. E durante queste giornate tante importanti quali quelle delle prove d’ingresso, è fondamentale avere con sé gliper accedere alla prova.Ecco che quindi noi di Skuola.net abbiamo stilato un brevedegli oggetti essenziali da avere con sé per poter aiutare tutte le future matricole a fare un check di ciò che realmente servirà loro il giorno del test d’ingressoIl 12 settembre 2019, giorno del test IMAT ci sono una manciata diad affrontare la prova, compresi tutti i fogli e i documenti da conservare e presentare il giorno della prova per poter essere ammessi in aula.Ecco una lista di tutti i documenti daDopo aver analizzato e puntualizzato quali sono i documenti essenziali, passiamo quindi a elencareche, pur non necessarie come quelle sopra elencate,il giorno del temuto test d’ingresso:Mentreportare con sé:E ricordiamo anche che per la compilazione del modulo delle risposte