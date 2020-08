Domande cultura generale test di Medicina 2020: i possibili argomenti

Test Medicina 2020: i possibili argomenti di cultura generale

Costituzione Italiana

Storia contemporanea

Attualità e personaggi illustri

Unione europea

Ilè sempre più vicino e i candidati stanno facendo gli ultimi ripassi prima del grande giorno. Come già noto, dopo l’, il test avrà luogo nella sede più vicina al candidato, indipendentemente dalla sede di assegnazione, e verterà sudi diversa natura. Oltre alle domande di, gli studenti dovranno dimostrare le loro conoscenze anche inMa su come bisogna prepararsi concretamente? Vediamo insieme gli argomenti possibili.C’è chi è appena rientrato dalle vacanze e chi non ci è mai andato per prepararsi adeguatamente al. Così come il colloquio orale della Maturità 2020, anchema sempre nel rispetto delle disposizioni atte a contrastare la diffusione del coronavirus. Tra i 60 quesiti a cui rispondere in 100 minuti,sono di cultura generale. Ma su cosa bisogna prepararsi per conquistare la graduatoria ed entrare a Medicina? Il programma riportato nel decreto ministeriale che regola il concorso parla di “tematiche affrontate nel corso di studi o presenti nel discorso pubblico contemporaneo […], aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale”. Al centro dei quesiti, dunque, ci potrebbero essere l’, lae l’. Ecco i possibili argomenti che potresti ripassare per dare il meglio di te!Quali sono i? E quanti sono gli articoli della Costituzione? Il decreto chiarisce che “i quesiti possono riguardare la Carta costituzionale, la comunicazione di massa, l’organizzazione dell’economia e della vita politica; le diverse forme di Stato e di governo”. È indispensabile dunque sapere che la Costituzione della Repubblica Italiana è ladello Stato italiano, che è stata approvata dall'Assemblea Costituente ile promulgata dal capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola e che consta di 139 articoli e di 18 disposizioni transitorie e finali.In cosa consisteva il? E chi è stato il primo essere vivente ad aver orbitato intorno alla Terra? I quesiti del test potrebbero interessante glie idel XIX e XX secolo. Il nostro consiglio? Riprendere i libri del quinto anno e ripetere gli argomenti trattati.Come testimoniano le domande dei test di ingresso degli scorsi anni, conoscere alcune informazioni legate al mondo dell’potrebbe essere fondamentale per far fiorire il punteggio finale. Di cosa parliamo? Di notizie recenti provenienti dal mondo dellae da. Parliamo diedche hanno avuto un posto importante nel mondo dell'informazione attuale. Inoltre, potrebbe essere importare ricordare. In conclusione, è fondamentale conoscere i personaggi illustri italiani che hanno operato nei diversi campi, dalla politica alla ricerca scientifica, e iRicorrente tra le domande di cultura generale è anche l’, la sua storia e le sue istituzioni. Dagli Stati membri ai trattati, dallo status giuridico alle politiche attuate. Importante è anche sapere qualcosa circa il processo che ha posto fine all’adesione del Regno Unito all’Unione europea (), avvenuta attraverso le modalità previste dall'articolo 50 del