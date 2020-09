Quando escono le domande del test di medicina 2020?

Test medicina 2020: quando escono domande e risposte

Il giorno delè arrivato: il 3 settembre tutti gli studenti stanno svolgendo la prova nelle varie sedi adibite in tutta Italia e, una volta terminata, in base ai risultati verrà pubblicata la. Quando ogni matricola potrà avere accesso alle domande e alle relative soluzioni per calcolare il punteggio ottenuto? Ripassiamo insieme come funziona il test, come si calcola il punteggio, su quali basi viene stilata la graduatoria e quando escono leIl giorno fatidico è giunto, dunque, e in queste ore gli aspiranti camici bianchi stanno svolgendo il test di medicina 2020 fatto diai quali rispondere indi tempo massimo. A pubblicare le domande è il Mur - solitamente nella stessa giornata di svolgimento del test d’ingresso e non prima che tutti gli studenti lo abbiano terminato. Per sapere quali sono statee per conoscerne le soluzioni (così da poter calcolare il proprio punteggio) occorrerà aspettare - con tutta probabilità e a meno che non si registrino sostanziali cambiamenti rispetto allo scorso anno - il pomeriggio di oggi.La prova di ammissione si basa sul. Quello relativo al test Medicina 2020 si compone di 60 quesiti divisi come segue: 12 di cultura generale, 10 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di fisica e matematica. Per ogni risposta giusta viene assegnato 1,5 punti, per ogni risposta sbagliata si calcola - 0,4 punti e ogni risposta non data vale 0 punti. La graduatoria verrà stilata - oltre che in base al punteggio ottenuto al test - anche in base alle preferenze espresse dagli studenti e al loro ordine.La pubblicazione delle domande in seguito al test aiuta i candidati a farsi un’idea precisa di come può essere andato. Proprio come lo scorso anno, il Mur pubblicanel pomeriggio del giorno stesso della prova.