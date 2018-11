Test Medicina 2018, cosa studiare per cultura generale: argomenti e consigli

Per preparare il test medicina 2018 è necessario focalizzarsi anche su argomenti di cultura generale, una delle materie che a molti studenti dà diversi problemi. Questo perché, com'è ovvio, non è possibile sapere tutto. Le domande sono varie e abbracciano più argomenti. Ma non è detto che sia impossibile rispondere. Ci sono dei temi che potrete inquadrare per arrivare preparatissimi anche per le temute domande di cultura generale.

Gli argomenti di Cultura Generale per il test di Medicina

Quali saranno alla? A spiegarlo è il Decreto ministeriale con queste parole: “Conoscenze di cultura generale, affrontate nel corso degli studi, completeranno questo percorso“. Dato che si tratta di una semplice indicazione ecco quali sono gli argomenti più richiesti nel corso degli anni:

1. Costituzione Italiana



Certo, non è necessario sapere tutto alla perfezione, anche perché nel caso avreste scelto di fare legge. Ma l'infarinatura base della nostra Costituzione è utile per rispondere ad alcune domande. Inoltre segnatevi anche che la Costituzione entrava in vigore proprio 70 anni fa (1° gennaio 1948), dopo l'approvazione del Capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola.

2. Unione Europea

Non solo l'Italia fa parte dell'UE, ma è anche uno dei padri fondatori. Non dimenticate di farvi uno specchietto con i ruoli principali delle istituzioni: Parlamento, Consiglio dei ministri, Commissione e così via. Oltre a questa ci possono essere altre organizzazioni oggetto di quesito: Onu, Nato, Fao e così via.

3. Storia Contemporanea

Dopotutto siete freschi di scuola. In questo settore rientrano guerre, date, eventi e molto altro. Si parla di contemporanea perché abbraccia il periodo del '900 a oggi (a volte si torna anche indietro verso le rivoluzioni industriali o all'anniversario dello Stato italiano, ma non è detto).

4 Attualità ed eventi di rilievo. In questa fascia rientra tutto ciò di cui si parla ogni giorno. Per restare aggiornati c'è una soluzione efficace: leggere i giornali, ascoltare la radio, le rassegne stampa e i telegiornali.

5. Anniversari e premi Nobel. Per ogni annata c'è sempre qualcosa da ricordare. Quest'anno si celebrano per esempio i 20 anni di Google, il centenario dalla nascita di Nelson Mandela ma anche il ricordo della fine della prima guerra mondiale.

6. Personaggi celebri italiani

Con nomi illustri non si intendono per forza filosofi e poeti, ma anche politici, personaggio che si sono distinti nei settori della scienza o economia( Montalcini, Fermi, Modigliani) così come nell'arte, nella musica, nel cinema.

