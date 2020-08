Soluzioni test Medicina 2020: domande, risposte, risultati ufficiali

Soluzioni e risposte test medicina 2020

Ilè sempre più vicino ormai, infatti la data x è fissata per il 3 settembre. Ovviamente ciò che interessa sempre tutte le aspiranti matricole è sapere quante risposte hanno dato giuste e quante no. Proprio per questo il Ministero dell'Università e della Ricerca, quando il test finirà (non prima), pubblicherà, come fa ogni anno, le agognate soluzioni sul proprio portale.Quindi noi di Skuola, ovviamente, cercheremo, come sempre, di essere i primi a riportare le soluzioni corrette del test di Medicina 2020. In questo modo, gli aspiranti medici potranno da subito farsi un’idea sul test svolto durante la fatidica mattinata del 3 settembre 2020 e capire già nelle prime ore dopo il test le loro possibilità di indossare o meno il camice bianco. Se sei anche tu uno degli aspiranti camici bianchi, che proveranno ad aggiudicarsi uno dei, allora ti conviene ricordare che,, hai un appuntamento con Skuola.net.Su questa pagina pubblicheremoOltre a quella del 3 settembre 2020, giorno in cui si è svolta ilal momento ci sonose sogni di indossare il camice bianco. Per sapere il risultati del test bisogna attendere circa due settimane, qualcuna in più invece per prendere visione della prova. Il 15 settembre il CINECA pubblica il punteggio ottenuto dai candidati nella loro area riservata sulla piattaforma online Universitaly, il 25 settembre i candidati possono prendere visione del proprio elaborato, punteggio e della propria scheda anagrafica. Il 29 settembre 2020 viene pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa.Ilma attenzione perché questo non significa che avrai il camice bianco assicurato!Ognipunti, se. Riceveraila domanda. Il consiglio è quindi quello che non rispondere ad una domanda se non ti senti sicuro, magari perché hai de dubbi a riguardo. Se deciderai di non rispondere avrai il ‘vantaggio’ di non essere penalizzato. Meglio infatti non ottenere punti che rischiare di perderne 0,4 non credi?!Anche quest’anno, come ormai accade da tempo, non sarà certo un’impresa facile riuscire a superare ile ottenere quindi il tanto agognato camice bianco che moltissimi ragazzi sognano di indossare. Nonostante, infatti, i posti medicina 2020 sono in aumento rispetto agli scorsi anni. In totale per il 2020 sono messi a disposizione 13.072 posti (erano 11.568 lo scorso anno) e quelli per Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 1.231 (erano 1.133).E' bene ripassare il regolamento che sta alla base della prova di ammissione.Il decreto sulè stato pubblicato lo scorso giugno dal Miur e sulla base di questo sono stati redatti i bandi delle diverse università. Anche ie allo stesso modo il questionario, unico per tutti gli atenei, è redatto dal Ministero. La prova comprendeA differenza degli scorsi anni, lequesiti dididididiGli studenti, una volta svolto ilse ottenuto un punteggio utile, verranno assegnati (o prenotati) ad un certo ateneo, in base alle preferenze espresse e al loro ordine. Dopodiché, verrà pubblicata la prima stesura della graduatoria. Se si risulterà assegnati bisognerà assolutamente immatricolarsi entro 4 giorni, pena la perdita del diritto di iscrizione. Se, invece, si risulterà prenotati,ma se non lo si fa, non si perde il posto e si può scegliere, pertanto, di attendere il successivo aggiornamento della graduatoria. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nazionale, tutti i candidati, ad eccezione di immatricolati e rinunciatari, hanno l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione sull'area riservata del sito Universitaly. Pensa la decadenza dalla graduatoria.