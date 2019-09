Test medicina 2019, a Palermo 200 vigilantes contro i "copioni"

Test ingresso Medicina: cosa è successo

Test ingresso Medicina: aumenta a sorveglianza

Nonostante, come scritto nel bando pubblicato dal Miur, sia espressamenteper affrontare ilogni anno non mancano segnalazioni a riguarda. C’è sempre chi pensa infatti di fare il furbetto e decide di aggirare, o almeno ci prova, i divieti imposti. Quest’anno è toccato all’dover affrontare una situazione di questo tipo. Ecco cosa è successo!Un kit, composto davenduto a 240 euro agli aspiranti medici. Insomma un vero e proprio cellulare con il quale i candidati avrebbero potuto ricevere notizie dall’esterno ed affrontare in modo certamente più semplice ilcommettendo però un vero e proprio atto illegale. E’ questa la notizia che da giorni circolava nel capoluogo siciliano e che ha portato ilche sta provvedendo ad accertare eventuali ipotesi di reato.E cosìCome riporta il sito ‘Repubblica.it’ oltre ad intensificare i controlli, sono stati ancheche controlleranno che non ci siano irregolarità durante lo svolgimento del test. Se infatti di norma i sorveglianti sono uno ogni 25/30 ragazzi, a Palermo saranno uno ogni 13 aspiranti medici: in tutto quindi saranno circa 200. Non solo, zaini e cellulari anziché esser lasciati fuori dall’aula, verranno raccolti in un punto dell’università distante da dove si svolgerà la prova così daInsomma, per i copioni sarà dura spuntarla!Manlio Grossi