Test Medicina 2019, oggi al via: cosa preparare prima della prova

Per tutti gli aspiranti medici è finalmente arrivato il fatidico giorno, tanto atteso per tutta l’estate: tra poche ore infatti avrà inizio la temutissima prova che determinerà l’ammissione o meno al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina per l’anno accademico 2019/20.La, fissata dal Miur a livello nazionale per oggi, è infatti a numero programmato e prevededa completare in. Le materie su cui vertono i quesiti sono Cultura generale, Ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.Anche se gli studenti si stanno preparando da mesi a questo giorno, tuttavia, tra la tensione dei quiz e la fretta di essere puntuali, può capitare di dimenticare qualche informazione o qualche oggetto davvero utili se non essenziali per affrontare il test.Insomma, prima di uscire da casa, controllate le cose fondamentali da ricordare per la prova! Eccoche vi aiuterà.Il documento di riconoscimento () è fondamentale per poter essere ammessi a svolgere la prova. Presentarsi all’appello privi di esso, comporta l’esclusione inderogabile dal test. È importante inoltre cheIn ogni caso, il bando specifico di ogni ateneo, chiarisce tutta la documentazione che è necessario portare ed esibire per il riconoscimento in sede di prova. Oltre al documento di riconoscimento in genere bisogna portare ancheAnche se la prova avrà inizio per tutti alle ore 11:00, gli iscritti dovranno comunqueper le procedure di convalida dei documenti di riconoscimento. L’ora esatta in cui è attesa la presenza è comunque specificataPer raggiungere il posto ovviamente è necessario, soprattutto se decidete di recarvi con i mezzi di trasporto pubblici. Controllate quindi il tempo per arrivare, la distanza delle stazioni metro e autobus, senza dimenticare anche le coincidenze e la frequenza delle corse dei vari mezzi. È fondamentale arrivare in tempo o la prova inizierà senza di voi!Guarda anche:Oltre al tragitto comunque è altrettanto importante, informazione anch'essa facilmente sul sito dell'ateneo. Una volta arrivati, se non conoscete ancora bene gli ambienti universitari e vi sentite persi in cerca dell’aula, chiedete agli altri studenti che incontrate nei corridoi. Sicuramente troverete qualcuno che saprà aiutarvi con l’orientamento!Come è facile intuire, tutti quegli accessori troppo tecnologici che possono essere usati come 'facilitatori' in sede di esame, come i moderniglie i, sono assolutamente banditi dalla prova. Per questo, per controllare il tempo a disposizione rimanente del test e monitorare quindi il lavoro e il tempo rimanente a disposizione, è opportuno invece indossareLa penna necessaria a svolgere la prova a risposta multipla,. Non sarà quindi necessario portare penne e matite personali dato che non ne sarà ammesso l’uso.a base di frutta o cracker è sempre un buon alleato per ricaricare le energie e schiarirsi le idee, soprattutto se la difficoltà delle domande è molto elevata. Una, ovviamente, non può mancare!