Test Medicina 2019, simulazione Miur della nuova prova

Come cambia il test di Medicina e Odontoiatria 2019: la nuova struttura

• 12 quesiti di Cultura generale;

• 10 quesiti di Ragionamento logico;

• 18 quesiti di Biologia;

• 12 quesiti di Chimica;

• 8 quesiti di Fisica e Matematica.



• 1,5 punto per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



La simulazione del Miur per il test di Medicina 2019

Soluzioni simulazione test Medicina 2019

Oggi, necessario per accedere ai rispettivi corsi di laurea magistrale a ciclo unico attivati per l’anno 2019/20.La prova di ammissione inè infatti fissata a livello nazionale ilmentre quella dell’, che permette l’accesso a Medicina e Odontoiatria in lingua inglese, si svolgerà ilI numeri degli ammessi rispetto agli anni precedenti sono davvero incoraggianti per gli aspiranti medici a cominciare dal numero dei posti disponibili che per l’anno 2019/20 hanno subito un interessante incremento di circa il 20% arrivando a contare benda assegnare in(nel 2018 erano 9.779) e(nel 2018 erano 1.096).Guarda anche:Un’altra interessante modifica è stata apportata anche alla struttura stessa della prova che da quest’anno vederispetto agli anni precedenti dellee unMentre rimane stabile il numero delle domande fissato a, cambia invece la distribuzione delle domande associate alle materie.Le 60 domande a risposta multipla da svolgere insono così distribuite:Per calcolare il punteggio saranno valutate le risposte date, assegnando:Ilche è possibile totalizzare è quindi pari aPer permettere agli iscritti alla prova di ammissione in Medicina di esercitarsi e familiarizzare con la nuova prova e con il livello delle domande proposte, il Miur ha deciso di pubblicare, accessibile a tutti gli utenti registrati e pubblicata da Il Corriere della Sera . Eccola:Ecco le risposte elaborate dal sito specializzato Alpha Test: 1. A; 2. D; 3. D; 4. B; 5. E; 6. C; 7. D; 8. E, 9. A; 10. B; 11. E; 12. E; 13. E; 14. A; 15. A; 16. C; 17. B; 18. A; 19. D; 20. C; 21. D; 22. A; 23. C; 24. D; 25. B; 26. E; 27. E; 28. E; 29. C; 30. B; 31. D; 32. D; 33. E; 34. B; 35. A; 36. B; 37. D; 38. A; 39. D; 40. B; 41. E; 42. B; 43. D; 44. D; 45. E; 46. C; 47. D; 48. A; 49. D; 50. A; 51. C; 52. B; 53. A; 54. D; 55. D; 56. A; 57. E; 58. D; 59. E; 60. A