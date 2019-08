Test Medicina 2019: aule, sedi e orari della prova d'ingresso

Test medicina 2019: aule e sedi dei test

Elenco sedi test medicina 2019: orari, indirizzi e aule convocazioni

. Saranno tantissimi gliche anche quest'anno darà molto filo da torcere ai candidati. Preoccupazione per alcune prove e soprattutto ansia di entrare, in quanto il numero di posti, limitato, rappresenta ancora una volta un ostacolo da superare.Guarda anche:Il primo consiglio da seguire per. Un leggero ritardo potrebbe costarvi molto caro. Non trovare l'aula o non riuscire a svolgere tutte le procedure prima della prova, potrebbe essere rischioso. Studiare bene gli orari e i percorsi per raggiungere la sede potrebbe essere d'aiuto. Ricordate che per iniziare il test sarà necessario svolgere delle procedure di registrazione, con verifica dei documenti. E se avete ancora dei dubbi sulla. Cliccando sui link, troverete le informazioni sulla sede e l'orario di inizio delle procedure. Ogni ateneo comunica inoltre la disposizione dei posti nelle diverse aule per tutti i candidati.Sarà comunicato il 30 agosto su https://www.uniba.it/didattica/numero-programmato/2019-2020/medicina-e-chirurgia-odontoiatria-e-protesi-dentaria La prova di ammissione si svolge il giorno 3 settembre 2019 presso il– Ingresso Sud Moro Viale Aldo Moro 20. I candidati dovranno presentarsi in quel giorno alle ore 8:00.L’esame si svolgerà pressoPer l’effettuazione delle operazioni di riconoscimento, la convocazione dei candidati nel luogo della provadi ammissione è fissata per le ore 8.30.La selezione avrà luogo il giorno 3 settembre 2019 alle ore 11.00. I candidati si dovranno presentare presso la sede di svolgimento della prova almeno 90 minuti prima dell’inizio della stessa.Bisognerà presentarsi nel luogo della prova per le ore 8:00. Non è ancora stata comunicata la sede.L'orario di convocazione è per le ore 8:00 presso la sede di svolgimento della prova,L'orario di convocazione è per le ore 8:00 presso la sede di svolgimento della prova, il Campus Universitario Salvatore Naruta. Qui l'elenco della suddivisione per aule: https://web.unicz.it/uploads/2019/08/da-pubblicare-distribuzione-candidati-nelle-aule-concorso-di-medicina-e-odontoiatria-19-20.pdf La prova si terrà presso il Campus Madonna delle Piane, Via dei Vestini, 31, CHIETI SCALO.I candidati sono convocati per la data del 3 settembre 2019, ore 8:30.Convocazione candidati ore 8.30, presso. Per l’arrivo in fiera saranno messi a disposizione due bus autosnodati, che effettueranno corse a ciclo continuo dalle ore 7:00 alle ore 8:30, con partenza dalla stazione ferroviaria.Il test si svolgerà presso la Fortezza da Basso, situata a dieci minuti a piedi dalla Stazione di Firenze Santa Maria Novella, zona di snodo anche di autobus urbani ed extra-urbani. I candidati dovranno presentarsi alle 8:30 per le operazioni di identificazione. L'acceso alle aule A0, B0, C0, D0, E0, F0, G0, H0, I0, M0, N0, O0, U0, V0 è da Porta Alle Carra. L'acceso alle aule A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, I1, L1, M1 è da Porta FaenzaLa prova di ammissione si svolgerà presso “La Città del Cinema” (Multisala), ubicata in via Luigi Miranda, alle spalle del centro commerciale ‘Mongolfiera’. Le operazioni di riconoscimento ed ammissione dei candidati avranno inizio alle ore 7,30.Le aule destinate allo svolgimento della prova, con i relativi indirizzi, saranno comunicate mediante pubblicazione sul portale di Ateneo alla pagina www.studenti.unige.it e sul sito della Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche alla pagina www.medicina.unige.it entro il 30 agosto 2019.I candidati che non siano stati in grado di individuare l’aula in cui svolgere la prova dovranno presentarsi alleore 08.00 presso il Polo Didattico Biomedico, Corso Gastaldi, 16123 – Genova, per essere smistati e accompagnati nell’aula loro assegnata per lo svolgimento della prova.La prova di ammissione si terrà presso la sede di Via Monte Generoso 71 a Varese e, se necessario in base al numero dei candidati ammessi, presso il Padiglione Morselli in Via Ottorino Rossi a Varese. A decorrere dal 21 agosto 2019 ciascun candidato potrà visualizzare l’aula di destinazione, collegandosi al sito web di Ateneo (www.uninsubria.it - Servizi Web Segreterie Studenti), effettuando l’accesso (login) - mediante il nome utente assegnato e la password presceltain fase di iscrizione alla prova - alla voce “Test di ammissione”.Un elenco con l’indicazione dell’aula di destinazione sarà affisso anche il giorno della prova presso la sede di Via Monte Generoso 71 e presso il Padiglione Morselli in Via Ottorino Rossi 9 a Varese. I Candidati sono convocati alle ore 9,00.Con avviso pubblicato sul sito internet di Ateneo www.univaq.it, saranno rese note le sedi, le aule diconcorso e la distribuzione dei candidati nelle aule. L’ingresso nelle aule è consentito dalle ore 8:30 per le operazioni d’identificazione.I candidati sono convocati alle ore 08.00 presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questo Ateneo in via Tronto, 10 Torrette di Ancona o altra sede come prescritto dal bando. Il giorno 30 agosto 2019 saranno notificate, mediante pubblicazione sul sito internet d’Ateneo www.univpm.it, le sedi e le aule ove si svolgerà la prova d’esame e i candidati assegnati a ciascuna aula.La prova si svolge presso i Poli decentrati di Papardo e Annunziata. Con successivo avviso pubblicato sul Portale d’Ateneo verrà comunicata l’esatta ubicazione delle aule. I candidati che indicheranno l’Università di Messina quale “prima scelta”, dovranno presentarsi alle ore 8,00 all’ingresso delle aule nelle quali si svolgeranno le prove di ammissione.I candidati ai test potranno usufruire di bus navetta gratuiti in coincidenza con l’inizio e la fine delle prove.I mezzi collegheranno il molo “Rizzo” (terminal Metromare) e il Capolinea del Tram “Annunziata” (area parcheggio Baby Park) al Polo Papardo.La prova di ammissione si svolgerà presso il ForumNet di Assago – Via DiVittorio, 6 Assago (MI). La distribuzione dei posti avverrà per età anagrafica, fatta eccezione per i gemelli.L’area assegnata potrà essere consultata a partire dal 30 agosto 2019 sul sito d’Ateneo allapagina https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-di-laurea-triennali-e-magistrali-ciclo-unico. I candidati dovranno presentarsi alle ore 9:00.La prova di ammissione si terrà presso l’Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazzadell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano. I candidati sono convocati alle ore 8:30.La prova si svolge presso le aule del Centro Servizi Didattici dell’Università degli Studi di Modena eReggio Emilia – Largo del Pozzo n. 71 – Modena – (Policlinico di Modena – Ingresso principale).I candidati devono presentarsi presso il Centro Servizi Didattici tassativamente entro e non oltre le ore 09:00 per le operazioni di identificazione.I candidati sono convocati alle ore 7.30 presso il Secondo Edificio Polifunzionale in Via F. de Sanctis a Campobasso.La prova di ammissione si terrà nei locali del Complesso Universitario di Monte S. Angelo (via Cinthia, Napoli). I candidati devono presentarsi alle ore 8.00. Qui le suddivisioni per aule. I candidati devono presentarsi presso la sede indicata nel riepilogo della preimmatricolazione effettuata in Uniweb.In questo link gli indirizzi e le assegnazioni delle aule Convocazione ore 8:00 presso il campus universitario Parco delle Scienze.I candidati dovranno presentarsi alle ore 8:15 presso la sede che sarà indicata nel documento con l’assegnazione in aula dei candidati ammessi. Per conoscere l’aula alla quale si è assegnati per lo svolgimento della prova di ammissione, è possibileconsultare dal 30 agosto 2019 dopo le ore 15,00 il link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-unalaurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/con-esaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorsomedicina-ita/ , per quanto riguarda la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, e il link https://web.unipv.it/formazione/iscriversi-a-una-laurea-triennale-o-magistrale-a-ciclo-unico/conesaurimento-posti-o-con-numeri-chiusi/concorso-odonto/ , per quanto riguarda la laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi dentaria.La prova si svolgerà presso il Centro Fieristico Regionale “Umbria Fiere” Padiglione concorsi, Piazza Moncada – Bastia Umbra (PG). L'orario di convocazione è per le ore 8:00 del giorno 3 settembre 2019.La prova si svolge a Novara in via Perrone 18 presso le Aule Campus Perrone.La prova si svolge presso Polo Fiere Lucca– Via della Chiesa XXXII, Traversa I, 237 – Sorbano del Giudice – Lucca. Il candidato è tenuto a presentarsi con due ore e mezzo di anticipo per le operazioni preliminari (8:30).La distribuzione dei candidati nelle aule sarà pubblicata il giorno 30 agosto 2019 sul catalogo dei corsi https://corsidilaurea.uniroma1.it/ alla pagina del corso e mediante affissione presso la Segreteria studenti di Medicina e Odontoiatria. I candidati devono presentarsi alle ore 09.00 nelle aule loro assegnate.I candidati devono presentarsi almeno tre ore prima dell’inizio della prova. Qui le assegnazioni delle aule L'aula è visualizzabile sulla domanda di ammissione alla prova, che è possibile scaricare o stampare dall’area web riservata ESSE3 accedendo con le credenziali fornite all’atto della registrazione. Nella tabella “Turni” si potrà leggere l’Aula assegnata e l’edificio di ubicazione. Convocazione ore 8:30.La prova si svolge presso il Palasport Comunale “PalaSerradimigni”- Piazzale Segni,1 – Sassari.I candidati, pena l’esclusione dalla partecipazione, dovranno presentarsi alle ore 8:30.La prova si svolge presso il complesso didattico Mattioli (via Mattioli, 10 - Siena). I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 per le operazioni preliminari.I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.30 nel luogo che sarà successivamente comunicato tramite pubblicazione sul sito www.unito.it il giorno 30/08/2019. Con tale comunicazione sarà indicato il dettaglio della distribuzione dei candidati nelle singole aule e nelle strutture utilizzate.La prova di ammissione si svolgerà a Trieste in Piazzale Europa, n. 1 presso l’edificio H3.I candidati dovranno presentarsi alle ore 8.00.La prova di ammissione avrà luogo nelle aule del Polo universitario sito in località Rizzi - via delle Scienze, 206 - UDINE. I candidati, in caso di utilizzo di più aule, verranno distribuiti per età anagrafica, eccezion fatta per i gemelli ed entro il 2 settembre 2019 all'indirizzo: http://www.uniud.it/it/didattica/corsi-offerta/offerta-formativa-area-medica/magistrale-ciclo%20unico/medicina-e-chirurgia Verrà pubblicato l’avviso nel quale sarà indicata l’aula di assegnazione.Per consentire alla Commissione giudicatrice di espletare le procedure di identificazione i candidati dovranno presentarsi presso la sede di esame alle ore 9.00.I candidati dovranno presentarsi alle ore 9.00 presso le aule del Polo Zanotto e dell’Ex Palazzo diEconomia, Verona. L’assegnazione dei candidati nelle aule sarà resa nota entro il 2 settembre 2019 sulsito web di Ateneo alla pagina www.univr.it/iscrizioni e nelle pagine dei corsi di studio.