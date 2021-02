Test Medicina UniCamillus 2021: date, bando e informazioni

La struttura del test di ingresso

15 domande di ragionamento logico e comprensione del testo;

35 domande di carattere scientifico (10 di Biologia, 10 di Chimica, 10 di Fisica e 5 di Matematica);

10 domande su argomenti di tipo umanitario attesa la specifica missione di UniCamillus.

1,5 punti per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

0 punti per ogni risposta non data o per marcature multiple o, comunque, per tutte le risposte non univoche

Le date della prova e le graduatorie

i candidati che occupano in graduatoria dalla posizione 1 alla posizione 25 hanno potuto pre - immatricolarsi ;

i candidati dalla posizione 26 alla posizione 45 della graduatoria hanno potuto pre-immatricolarsi con riserva. Tale pre-immatricolazione verrà confermata sulla base del posizionamento in graduatoria, qualora rimangano posti disponibili per effetto della mancata immatricolazione di alcuni dei candidati classificati dalla posizione 1 alla posizione 25;

entro la data del 12 febbraio 2021 gli ammessi (dalla posizione 1 alla posizione 25) e gli ammessi con riserva (dalla posizione 26 alla posizione 45) hanno dovuto, pena esclusione dalla graduatoria, versare il primo pagamento per le spese amministrative di segreteria di preiscrizione e per la messa a disposizione del primo ciclo telematico di seminari ancillari alla professione medica per un importo pari a Euro 7.000,00 (settemila/00);

Test di ingresso UniCamillus per gli studenti non comunitari

Ragionamento Verbale (IRT3V) Misura il vocabolario di base, la fluidità verbale e la capacità di ragionare con i vocaboli (vale max 17 punti)

Ragionamento Numerico (IRT3N) Misura la capacità di usare i numeri in modo logico ed efficiente (vale max 17 punti)

Ragionamento Astratto (IRT3A) Misura la capacità di comprendere i problemi logici astratti e di utilizzare le nuove informazioni fuori dal campo delle esperienze precedenti (vale max 17 punti)

Test Inglesso Unicamillus in Lingua Inglese 2021

Anche se l'anno scolastico 2020/2021 è solo a metà,hanno già dato ilper il prossimo anno accademico, quello 2021/2022. Tutte le università private, compresa Unicamillus hanno dunque avviato le selezioni per le future matricole che da settembre, in caso di ammissione, potranno seguire le lezioni in quest'ateneo privato.Andiamo dunque a sbirciareper il corso di laurea in Medicina e Chirurgia 2021/2022.Sonoper candidati comunitari messi a bando dal concorso pubblico per l’accesso al primo anno del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria, cliccando qui troverai direttamente il bando dell'Unicamillus La prova di selezionee consiste in un test scritto a risposta multipla che presenta cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. È costituito dacosì ripartite:La prova di selezione avrà una durata di. Per la valutazione della prova di selezione è attribuito un punteggio massimo disecondo i seguenti criteri:Il test d'ingresso per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sessione ordinaria dell'ateneo Unicamillus, ci potrebbe poi essere unaUniCamillus provvede alla pubblicazione sul sito www.unicamillus.org della graduatoria finale garantendo l’anonimato dei candidati:per la sessione ordinaria, edper la sessione straordinaria (eventuale). A partirei candidati che hanno ottenuto una posizione utile in graduatoria hanno dovuto effettuare la procedura, seguendo le istruzioni pubblicate sul sito www.unicamillus.org/ammissioni, con le seguenti modalità:Sono disponibili n. 35 (trentacinque) posti per candidati non comunitari residenti all’estero. La prova di accesso per il Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria è articolata in due parti (Prova scritta e Prova orale ).La prova scritta interamente in lingua inglese, deve essere sostenuta dal 18 Gennaio e fino al 2 febbraio 2021; la prova orale dovrà essere sostenuta dal 23 Gennaio e fino al 5 febbraio 2021. La prova scritta è il test computer based “ Internet Reasoning Test - 3”. Il test consiste in tre separate sezioni da superare entro un tempo stabilito e costituite ciascuna da una serie di domande a risposta multipla la cui valutazione è effettuata nel seguente modo:Per un massimo di 51 punti, senza avere nessuna penalità per le domande sbagliate.Mentre il- che si svolgerà in lingua inglese e in modalità telematica - testerà le conoscenze del candidato sui seguenti argomenti:. La valutazione complessiva della prova orale va da un minimo di 0 ad un massimo di. Il punteggio finale di ciascun candidato è il risultato della sommatoria del punteggio ottenuto nella prova scritta e da quello conseguito nella prova orale,Il test d'ingresso per il corso di laurea in lingua inglese dell'ateneo Unicamillus in Medicina e Chirurgia si è tenutoper la sessione ordinaria, mentre si terràper la sessione straordinaria (eventuale).La prova di selezione si è tenutaed è stata un test scritto a risposta multipla che presentava cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato doveva individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. Costituito dae così ripartite:La prova di selezione ha avuto una durata diPer la valutazione della prova di selezionesecondo i seguenti criteri:sono pubblicati sul sito di Unicamillusper la sessione ordinaria edper la sessione straordinaria (eventuale).