Test Medicina UniCamillus 2020: date, bando e informazioni

La struttura del test di ingresso

• 35 domande di logica, problem solving e comprensione del testo;

• 35 domande su materie scientifiche (10 di Biologia, 10 di Chimica, 10 di Fisica e 5 di Matematica);

• 20 domande relative alla missione umanitaria dell’ateneo.



• 1 punto per ogni risposta corretta;

• -0,25 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data o per quelle non univoche.



Le date della prova e le graduatorie

• Pre-immatricolazione immediata: dalla posizione 1 alla 80;

• Pre-Immatricolazione con riserva: dalla posizione 81 alla 150.



Test di ingresso UniCamillus per gli studenti non comunitari

• 44 domande di Ragionamento verbale;

• 29 domande sul ‘Prendere Decisioni’;

• 36 domande di Ragionamento quantitativo;

• 55 domande di Ragionamento astratto.



(il 15 settembre 2020 invece quelle della prova straordinaria) di ammissione per il corso di laurea indell’universitàper. La domanda di partecipazione, rivolta agli,compilata in tutte le sue parti, dovrà essere accompagnata dalla quota di iscrizione di 170,00 euro e perfezionata sul portale online dell’università dedicato alle iscrizioni.Guarda anche:La prova di ammissione ha una durata complessiva die si compone di un test scritto formato daa risposta multipla con cinque opzioni di risposta così ripartite:Ilottenibile nella prova è pari ain quanto i criteri di valutazione rispettano la seguente assegnazione di punteggio:Il numero de posti disponibili, una volta superato il test a numero programmato, è pari aUna volta acquisite tutte le domande, l’università stilerà la lista completa degli ammessi alle prove scritte di ammissione il 30 gennaio per gli iscritti alla sessione ordinaria e il 17 settembre per gli iscritti alla sessione straordinaria.Le prove della sessione ordinaria si svolgeranno invece il 1 febbraio 2020, mentre i test di quella straordinaria il 19 settembre 2020. Le graduatorie con gli ammessi invece saranno invece pubblicate rispettivamente il 6 febbraio 2020 e il 23 settembre 2020.I candidati non ammessi nella sessione ordinaria hanno la possibilità di tentare di nuovo la prova nella sezione straordinaria.Dal 7 febbraio al 14 febbraio 2020, gli ammessi potranno effettuare la procedura di pre-immatricolazione in base alla posizione in graduatoria:Per coprire gli eventuali altri posti liberi, la graduatoria procederà con loPer ulteriori e dettagliate informazioni sulla prova di esame e gli argomenti delle varie materie in cui è suddivisa, è possibile consultare il bando online per gli studenti non comunitari interessati ad iscriversi al test di ingresso 2020 in Medicina e Chirurgia in lingua inglese presso la UniCamillus sono pari aDal 13 gennaio 2020 al 30 aprile 2020 sarà possibile effettuare l’iscrizione alla prova scritta che si compone dia risposta multipla con cinque opzioni di risposta, così ripartite:Il test avrà luogo nel periodo compreso, mentre la graduatoria finale sarà pubblicata il giorno 17 giugno 2020. L’immatricolazione dovrà essere effettuata entro il 3 luglio 2020.Per ulteriori e dettagliate informazioni sulla prova di esame e gli argomenti delle varie materie in cui è suddivisa, è possibile consultare il bando online