Test Medicina Campus Bio-Medico 2020, i migliori 5 studieranno gratis

Campus Bio-Medico: test di ammissione

Il Campus Bio-Medico di Roma premia le eccellenze

Anche se l’anno scolastico 2019/2020 è praticamente a metà, moltissime università, soprattutto quelle private, stanno già pensando all’anno che verrà: in che modo? Iniziando. Uno dei primi atenei a fissare il proprio test è l’, che come data sceglie ilper il suo primo test d’ammissione in Italia.Inoltre c’è una novità particolarmente succosa, scopriamola insieme.messi a disposizione per la facoltà di Medicina e Chirurgia presso il Campus Bio-Medico di Roma sono in totale. Il test di ammissione si svolgerà il, presso la Fiera di Roma a via Portuense. Dopo aver svolto il test ci sono due date in particolare da tenere d’occhio: quella in cui sarà disponibile l’elenco candidati ammessi alla prova scritta, ovvero, e la data in cui saranno visibili gli esiti prova, ovvero. E se si è proprioUna grande novità di quest’anno presso l’ateneo Campus Bio-Medico riguarda. Infatti a partire dall’anno accademico 2020-2021, l’Università di Roma ha deciso di incentivare il futuro degli studential test d’ammissione: a loro sarà garantita la frequenzadell’intero corso di studi. Come verranno assegnate le borse di studio? Il sistema di assegnazione delle borse si basa ovviamente, verificati nella selezione di accesso al corso di laurea, e su criteri di reddito. Il meccanismo di conferma della borsa agli anni successivi si basa sulla verifica di requisiti di merito acquisiti progressivamente nel percorso accademico.Per tutti i bandi, in corso di pubblicazione, e per restare aggiornati cliccate qui