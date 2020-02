Test Medicina 2020 Alma Mater Bologna: nuovi posti a Forlì e Ravenna

La ripartizione dei posti disponibili

La fondamentale cooperazione degli enti locali

Ottime notizie per gli aspiranti medici interessati ad accedere aidell’che per l’ha predisposto ben, un numero superiore rispetto agli anni precedenti.Questo incremento dei posti sembra nato anche grazie al, come dichiara lo stesso Prorettore alla didattica Enrico Sangiorgi, che si dichiara fiero dei passi fatti e dei risultati ottenuti dall’ateneo: “Si tratta di un grandioso progetto di integrazione che abbraccia didattica, ricerca e assistenza e coinvolge la Regione, gli Enti del territorio e tutte le città su cui insiste il Multicampus dell’Università di Bologna: Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, ognuna con strutture e funzioni sanitarie che rappresentano le specifiche vocazioni dei territori romagnoli”.Guarda anche:L’università di Bologna Alma Mater ha annunciato, predisponendone la ripartizione in modo equo:nelle rispettiveA questi posti se ne aggiungono altridisposti, proprio per offrire agli studenti un più ampio raggio di scelta tra i diversi corsi di laurea attivati.A sostegno dell’erogazione dei corsi nelle sedi di Forlì e Ravenna, l’ateneo ha sollecitato e coinvolto, ottenendo il sostegno anche di numerosiPer i corsi di Ravenna contribuiranno gli enti appartenenti al territorio prossimo alla cittadina tra cui la Fondazione Flaminia, il Comune di Ravenna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, la Fondazione del Monte, il Gruppo Villa Maria, l'Istituto Oncologico Romagnolo. Per ciò che riguarda i corsi attivati nel territorio forlivese invece gli enti e i finanziatori chiamati a cooperare con l’università saranno la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, il Comune di Forlì, Italo Carfagnini (Macifin), l'Istituto Oncologico Romagnolo, il Gruppo Villa Maria, Maria Grazia e Giuseppe Silvestrini.