Imat 2019: guida al test di medicina in inglese

Imat 2019: data, scadenze e sedi

Test Medicina 2019 BARI (Lingua inglese): 42 posti

Test Medicina 2019 BOLOGNA (Lingua inglese): 75 posti

Test Medicina 2019 CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese): 40 posti

Test Medicina 2019 Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese): 20 posti

Test Medicina 2019 HUMANITAS University (Lingua inglese): 150 posti

Test Medicina 2019 MESSINA (Lingua inglese): 30 posti

Test Medicina 2019 MILANO (Lingua inglese): 34 posti

Test Medicina 2019 MILANO-BICOCCA (Lingua inglese): 22 posti

Test Medicina 2019 Napoli Federico II (Lingua inglese): 15 posti

Test Medicina 2019 PADOVA (Lingua inglese): 54 posti

Test Medicina 2019 PAVIA (Lingua inglese): 70 posti

Test Medicina 2019 ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese): 38 posti

Test Medicina 2019 ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese): 25 posti

Test Medicina 2019 S. Raffaele MILANO (Lingua inglese): 36 posti

Test Medicina 2019 TORINO (Lingua inglese): 70 posti

Test Medicina 2019 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese): 40 posti

Test Imat 2019 Medicina e chirurgia in lingua inglese: argomenti e domande

• 12 quesiti di cultura generale;

• 10 quesiti di ragionamento logico;

• 18 quesiti di biologia;

• 12 quesiti di chimica;

• 8 quesiti di fisica e matematica.



• 1,5 punti per ogni risposta corretta;

• -0,4 punti per ogni risposta sbagliata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Imat 2019 test medicina in inglese: graduatorie

Imat 2019: come funziona graduatoria

• Dopo il test viene pubblicata la graduatoria: è possibile visualizzare il punteggio totalizzato da ogni studente e anche lo stato di ‘assegnato’ o ‘prenotato’;

• Dopo la pubblicazione della graduatoria, sia gli assegnati che i prenotati devono immatricolarsi entro 4 giorni lavorativi. La mancata immatricolazione nei termini previsti comporta l’automatica rinuncia all’iscrizione.

• Il CINECA, ricevuti i nominativi degli studenti immatricolati da parte delle Università, in base alle assegnazioni di merito e alle preferenze espresse pubblica le nuove graduatorie di scorrimento.



Anche per quest’anno si riaprono le iscrizioni alper accedere al: si tratta del cosiddetto, acronimo inglese diGuarda anche:Il Miur ha stabilito la data nazionale in cui il test si svolgerà fissandola alin tutte le sedi accademiche italiane che offrono questo corso di laurea. È possibile iscriversi al test dalle ore 15:00 del 3 luglio 2019 alle ore 15:00 del 25 lo stesso mese sul sito di Universitaly dove è necessario registrarsi per procedere poi con l’iscrizione.Lein cui il corso verrà attivato nell’sono le seguenti, il numero dei posti che spartiti fra queste università è definito da un decreto da parte del Miur:Gli argomenti su cui vertono ledel test, tutte rigorosamente in, riguardanoe infineIn particolare, queste materie sono ripartite incon 5 opzioni di risposta da svolgere in. La prova si compone quindi di:Ad ogni risposta viene assegnato unpreciso rispettando i seguenti criteri:Ildel punteggio a cui si può aspirare è quindi pari a, mentre il punteggioper entrare in graduatoria è diDopo aver svolto il test 2019 nel corso di laurea di medicina in lingua inglese, gli aspiranti dovranno attendere la pubblicazione dellain cui sarà riportato il posto sulla lista e il relativo punteggio ottenuto.Sarà ila redigere unaper tutti i candidati comunitari e non comunitari (quella di coloro residenti all’Estero invece sarà redatta da ciascuna Università) tenendo conto delColoro che risulteranno assegnatari conosceranno subito la sede universitaria in cui possono iscriversi mentre per coloro che avranno totalizzato almeno 20 punti e che saranno quindi considerati idonei, per essere ammessi, potranno sperare nello scorrimento delle graduatorie.In base alottenuto i candidati possono essere ‘’ o ‘’. I primi sono coloro che hanno totalizzato un ottimo punteggio e risultano quindi: possono quindi immatricolarsi entro le scadenze espresse dai bandi. I secondi invece non sono ammessi subito e quindi risultano. In questo caso si dovrà comunque procedere con l’immatricolazione e aspettare che le immatricolazioni di chi precede scorrano e si esauriscano.Leattraverso cui si sussegue lo scorrimento della graduatoria e si delinea quella definitiva sono: