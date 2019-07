Specializzazioni mediche, aumentano i contratti: per il 2018/2019 i posti sono 8.776

Scuole di specializzazione medica: tutti i posti e le quote riservate

La distribuzione dei posti per il 2018/2019: dove ci sono più contratti disponibili

Bussetti: “Superare l’imbuto formativo. L’Italia ha bisogno di medici”

. Specie per coloro che, una volta presa la laurea, vorrebbero specializzarsi in una branca specifica. Uno dei momenti di maggior selezione, vista la storica carenza di posti, specie se la parametriamo con l’ampia schiera di aspiranti specializzandi che ogni anno rimangono fuori. Il Miur, infatti, ha appena pubblicato ilsparse per i vari atenei d’Italia. Come detto, chi si appresta a intraprendere questa strada, avrà una bella sorpresa. Perché i contratti di formazione medica specialistica,: per l’anno accademico 2018/2019Di questi,(l’anno scorso erano solamente 6.200). A cui si aggiungonocontratti finanziati(qui assistiamo a una live flessione, visto che per il 2017/2018 sono stati 640) econtratti finanziati(qui, invece, l’aumento è rilevante visto che per il 2017/2018 sono stati appena 94, quasi la metà). Per quanto riguarda, invece, isaranno ad appannaggio dei(194 i posti dello scorso anno),i posti a disposizione del(erano 29 nel 2017/2018) e(a fronte dei 7 dello scorso anno).Osservando rapidamente la classifica delleche verranno messi a disposizione, al primo posto c’è la specializzazione in(con 926 posti è nettamente in testa); segue (con 616 posti); al terzo posto troviamo(483 posti). Completano la top5(482 posti) e(473 posti). Numeri consistenti anche per(456 posti), Malattie dell’apparato cardiovascolare (408 posti) e(358 posti). Tra le meno consistenti, invece, troviamo Scienze dell’Alimentazione (32 posti), Microbiologia e Virologia (31 posti), Audiologia e Foniatria (19). Oltre alle micro-scuole di Statistica sanitaria e Biometria (solo 4 posti) e Medicina Termale (una sola sede e appena 3 posti).“Come promesso – sottolinea il ministro dell’Istruzione,- abbiamo aumentato ulteriormente le borse di specializzazioni mediche, andando incontro alle esigenze di giovani professionisti e più in generale del nostro Paese.. Per questo stiamo anche ampliando la platea di studenti universitari che possono accedere ai corsi di Medicina e Odontoiatria.delle specializzazioni mediche per dare ai nostri laureati l’opportunità concreta di completare il proprio percorso,che fa sì che non possano esercitare perché non specializzati”.