Risultati test medicina 2020: la data di uscita

Risultati test medicina 2020: quando e dove trovarli

Come calcolare il punteggio test medicina 2020

Nella giornata di oggi,, gli aspiranti camici bianchi escono dalcon un solo pensiero:. Quali sono le date di uscita delle soluzioni? Vediamo insieme quando e dove trovare ipartendo dal presupposto che le date vengono stabilite ogni anno dal Miur a seconda della data del test.I risultati del test verranno pubblicati circa due settimane dopo il giorno della prova, il 17 settembre 2020, e ogni studente potrà accedere al proprio punteggio nell’area riservata della piattaforma online. Per laoccorrerà invece aspettare ilRicapitoliamo, dunque: isaranno accessibili ai candidati il prossimo 17 settembre, meno di due settimane dopo rispetto alla data della prova. Per ottenere i risultati sarà necessario possedere il codice identificativo ricevuto il giorno della prova. Ogni candidato troverà i risultati della prova nell’area riservata di Universitaly al quale si accede con le credenziali ricevute al momento della registrazione. Per vedere la prova corretta in aggiunta al punteggio occorre aspettare, invece, il 25 settembre. Il 29 settembre, come detto, uscirà la graduatoria. Per prima cosa occorre, vedendo i risultati, calcolare se sono stati raggiunti i 20 punti necessari per avere accesso alla graduatoria medicina 2020.Ripassiamo un momento come si calcola ilcosì da non avere dubbi una volta che avrete sotto i risultati test di medicina 2020. Per ogni risposta esatta verranno assegnati, per ogni risposta sbagliata ne verranno sottrattie ogni risposta non data corrisponderà a. Il minimo per entrare in graduatoria, come già detto, è 20 punti mentre il massimo punteggio ottenibile corrisponde a 90. Ottenendo oltre isi concorre per accedere alle sedi per le quali si è espressa la preferenza al momento dell'iscrizione. Chi ottiene più punti ha diritto a un posto più in alto e tutti gli aspiranti camici bianchi potranno immatricolarsi se risultano assegnati o prenotati. Chi risulta assegnato in graduatoria rientra nei posti di prima preferenza e deve immatricolarsi entro quattro giorni dall’uscita della graduatoria escludendo sabato e festivi. Occorre muoversi per tempo perché andare oltre quei 4 giorni vuol dire perdere il diritto ad immatricolarsi. Coloro che risultano prenotati, invece, non rientrano nei posti di prima preferenza utile ma sono prenotati per la scelta successiva. Chi è prenotato può scegliere di immatricolarsi o, in alternativa, aspettare lo scorrimento della graduatoria per vedere se emergono posti disponibili nelle sedi di prima scelta.