Test Medicina 2020: i risultati online, come vederli su Universitaly

Il test d’ingresso per la facoltà a numero chiuso di Medicina si è tenuto a inizio settembre, precisamente il. Nel pomeriggio dello stesso giorno, come da tradizione,. Quindi, tutti gli aspiranti medici hanno già potuto dare uno sguardoMa quando potranno visionare i risultati del loro singolo test? Scopriamolo insieme.Guarda anche:Infatti a partire da quella data, il CINECA pubblicherà, nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali. Quindi, tutti i candidati che hanno svolto il test d'ingresso di Medicina 2020, prendendo atto delle risposte esatte e degli errori svolti. Ma dove e come sarà possibile tutto ciò?Una volta appurato che i risultati del test di medicina 2020 saranno caricati sulla piattaforma di Universitaly tra pochissime ore, ma una domanda importante è legata al come poterne prendere visione. Ebbene,che vi avevano assegnato in sede di te, potrete visionare finalmente il vostro compito corretto.Ma, ovviamente, la data del 17 settembre 2020 non è l’unica da tenere d’occhio per voi aspiranti medici; infatti si è solo all’inizio. Bisognerà quindi aspettare uQuando sarà consultabile? Un altro giorno da aspettare con impazienza saràdel proprio punteggio e della propria scheda anagrafica.tramite la quale si partirà ufficialmente con l’assegnazione dei posti delle università in tutta Italia.