Test IMAT 2020, cosa portare alla prova di ammissione Medicina in Inglese

IMAT 2020: durata, domande, punteggio

• Cultura generale: 12 quesiti

• Ragionamento logico: 10 quesiti

• Biologia: 18 quesiti

• Chimica: 12 quesiti

• Matematica e Fisica: 8 quesiti



• 1,5 punti per ogni risposta corretta

• - 0,4 punti per ogni risposta errata

• 0 punti per ogni risposta non data.



IMAT 2020: le date utili da ricordare

Cosa portare il giorno della prova IMAT 2020

• Documento di riconoscimento o passaporto in corso di validità. La patente non sempre viene accettata dagli atenei quindi è meglio evitare di presentarla;

• Ricevuta di iscrizione rilasciata da Universitaly al momento dell’iscrizione alla prova: non sempre è richiesta ma è sempre meglio portarla;

• Ricevuta del pagamento della tassa di iscrizione al test: si tratta di un documento importante poiché testimonia l’avvenuto pagamento (obbligatorio per accedere al test) effettuato attraverso bollettino o carta di credito;

• Mascherina;

• Autocertificazione in cui si dichiara di non essere positivi al Covid-19 e di non aver avuto contatti con persone affette dal virus nei 14 giorni precedenti la prova.



• Orologio per controllare lo scadere del tempo;

• Acqua e snack per ricaricare le energie tra una domande e l'altra;

• Gel igienizzante per le mani;

• Portafortuna da lasciare in tasca o nello zaino chiuso.



Cosa è vietato portare il giorno della prova IMAT 2020

• Smartphone, tablet, smartwatch e qualsiasi dispositivo dotato di connessione internet;

• Calcolatrici di qualsiasi tipo;

• Fogli, manuali, dispense, appunti, biglietti, quaderni e qualsiasi materiale scritto;

• Auricolari, webcam e qualsiasi dispositivo dotato di funzionalità audio e video;

• La propria penna o matita.



