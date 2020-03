Test Medicina 2020: 2000 posti disponibili in più

Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia: le novità

Test di ingresso nazionali 2020: tutte le date

• Medicina e Chirurgia: 1 Settembre 2020

• Odontoiatria e Protesi Dentaria: 1 Settembre 2020

• Veterinaria: 2 Settembre 2020

• Architettura: 3 Settembre 2020

• Professioni Sanitarie: 9 Settembre 2020

• Medicina in lingua inglese (Imat): 10 Settembre 2020

• Scienze della Comunicazione: 11 Settembre 2020

• Professioni Sanitarie (Corso di laurea magistrale): 30 Ottobre 2020



Lanon è mai stata così importante e attuale come in questi giorni. E proprio ora, in un momento così critico per il sistema sanitario italiano,per il futuro e che riguarda chi sta pensando di indossare in futuro il camice bianco. Dopo infatti, prevista dal, ci potrebbe essere, secondo quanto riporta 'Il Sole 24 ore' riportando unaun aumento di quasiLe aspiranti matricole sono quindi avvertite!Guarda anche:È stata già fissata la data per lo svolgimento delche, nonostante le consuete polemiche,. Nessuna novità dunque nelle modalità di reclutamento dei nuovi aspiranti medici, ma buone notizie invece per ciò che riguarda il numero delle nuove matricole: potrebbero infatti subirerispetto allo scorso anno. “Per quest’anno - ha dichiarato il Ministro al quotidiano economico -Ho chiesto agli atenei di arrivare a quel numero ma bisogna aspettare che la loro offerta formativa sia completa”.Probabilmente resteràai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, composta dai consuetisuddivisi fra Biologia, Chimica, Fisica, Matematica, Ragionamento logico e infine Cultura Generale.