Quando inizia e finisce il test di medicina 2020: ecco l'orario

A che ora inizia il test di Medicina 2020

Cosa succede se si fa tardi al test di Medicina 2020?

Oggi è la giornata del. Ilsi decide il destino di tutte le aspiranti matricole di Medicina. A partire da che ora? A differenza degli altri anni il test è stato posticipato di un’ora: se gli anni scorsi l’inizio era sempre fissato alle ore 11 del giorno prescelto questa volta il test saràCome abbiamo anticipato, dunque, il test di medicina 2020 inizia alle ore 12 in tutta Italia e finiràdopo l’inizio - che è il massimo tempo a disposizione di ognuno per completare la prova -,in tutta Italia. Attenzione, quindi, ad arrivare in orario se non addirittura in anticipo per evitare inutile stress facendo le cose in fretta e la paura di arrivare in ritardo. Per cominciare il test occorre svolgere correttamente tutte le procedure per la registrazione verificando i documenti. Questa trafila parte all’incirca, ovvero tra le 9 e le 9.30 circa. Orario e indirizzo di convocazione vengono pubblicati dalle università qualche giorno prima del test.Come abbiamo già accennato è importante, pena l’esclusione dallo svolgimento. Il bando del Mur è molto chiaro in questo senso e ogni università detta le proprieper tutte le procedure di registrazione che, solitamente, cominciano largamente in anticipo così da garantire la partenza contemporanea dei test in tutta Italia. Essere in ritardo di qualche minuto rispetto all’orario di convocazione non comporta l'e si può comunque domandare di essere registrati. Arrivare oltre l’orario di inizio comporta l’esclusione automatica dalla prova a meno che, per qualche ragione, cominci in ritardo o l’università sia disposta a fare un’eccezione.