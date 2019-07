Test Medicina e Chirurgia 2019: università, bandi degli atenei

Medicina 2019, bandi e posti disponibili

Medicina 2019, come effettuare l'iscrizione

Medicina 2019, come sarà il test

Al via da mercoledì 3 luglio i termini per presentare le domande di partecipazione alle prove previste per l’ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico inper l'anno accademico 2019/2020. L'iscrizione si chiuderà alle ore 15.00 di giovedì 25 luglio. La prova di ingresso. La graduatoria, pubblicata successivamente, è unica e nazionale.I posti disponibili per il test medicina sono di 11.568, suddivisi tra tutti gli atenei italiani.Qui trovi tutti i posti disponibili per la facoltà di Medicina per l'anno 2019/2020 Ecco gli atenei che hanno già pubblicato il bando:I bandi non ancora disponibili sono quelli di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Chieti, Firenze, Foggia, Genova, Milano Bicocca, Reggio Emilia, Napoli, Palermo, Torino. Restate connessi, appena disponibili vi forniremo il link alla pagina.Al momento dell’iscrizione on-line alla prova, sul portale Universitaly, il candidato deve indicare contestualmente le sedi per cui intende concorrere, in ordine di preferenza. La prima preferenza utile, nell’ordine delle preferenze indicate, è l’opzione migliore relativa alla sede e al corso in cui il candidato, in base al punteggio ottenuto e al numero dei posti disponibili, sarà immatricolabile. La sede indicata come “prima scelta” sarà, invece, la sede in cui il candidato è obbligato a sostenere la prova. I candidati che hanno effettuato l’iscrizione devono perfezionarla con il pagamento della tassa di partecipazione (in nessun caso rimborsabile), il cui importo è indicato dal bando d'ateneo.Ilconsiste in 60 domande con cinque risposte tra cui scegliere:La prova dura 100 minuti e l’inizio previsto è per le ore 11:00 del 3 settembre. Rispetto all’anno precedente, diminuiscono le domande di logica e aumentano quelle di cultura generale:Per entrare nella graduatoria nazionale e sperare di ottenere un posto in un’università del territorio italiano, è necessario raggiungere un punteggio minimo pari a 20 punti.