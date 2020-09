Test Medicina 2020, la protesta degli studenti: stop al numero chiuso

No al numero chiuso: la pandemia ne ha evidenziato i limiti

Mentre si svolgeva il, per accedere ai, le proteste degli studenti aspiranti medici non hanno smesso di farsi sentire. Quest’anno sono benche proprio nelle ultime ore si stanno contendendo uno dei. Questo significa che statisticamente soltantoai corsi di laurea in Medicina nel 2020.Ladi cui l’associazione nazionale studentescasi è fatta in più occasioni portavoce, si riferisce infatti proprio alche da sempre caratterizza ilQuest’annoacquista maggiore forza grazie allache il nostro Paese ha affrontato negli ultimi mesi in cui la sanità italiana ha rischiato il collasso perCamilla Guarino, membro dell’associazione universitaria, ha infatti ribadito come le misure prese per far fronte alla penuria di medici siano state “miopi” ed “emblematiche” mentre la prima soluzione reale ai problemi della sanità italiana avrebbe dovuto essere quella dinon solo per lema anche per le: “Siamo contro ogni barriera di accesso dal test di oggi al test di specializzazione del 22 di settembre, a cui parteciperanno 25.000 medici abilitati per soltanto 14.000 borse di specializzazione, limitando ulteriormente il numero di medici. Una programmazione di questo tipo è la causa dell'emergenza sanitaria che denunciavamo già l’anno scorso prima della pandemia e per questo chiediamo che, per rispondere al fabbisogno di salute reale del Paese, vengano coperte tutte le borse di specializzazione e ripensato il sistema di accesso alla Facoltà di medicina e chirurgia”.Guarda anche:Il presupposto da cui prende avvio la protesta è quello che vede una prova ad accesso programmato a risposta multipla come un quiz il cui limite fondamentale è quello die di frantumare il sogno di molti giovani studenti di diventare medici. È questo quanto afferma Alessandro Personè, Esecutivo nazionale dell’, che considera i test a numero chiuso come, finalizzato soltanto a “”.A ciò si deve aggiungereche Personè attribuisce al numero chiuso, ritenuto maggiormente “accessibile a chi può permettersi un affitto da trovare in una città definita solo ad ottobre dalla graduatoria, una preparazione al test non inficiata dal digital divide ed”.L’ulteriore ingiustizia che quest’anno particolare il numero chiuso ha determinato è stata, vedendo così definitivamente preclusa l'opportunità di immatricolarsi al corso di laurea in Medicina nel 2020.Anche Giacomo Cossu, Coordinatore della, ha sottolineato il danno del numero chiuso non solo nella situazione attuale del Paese, ma anche in quella futura che rischia di aggravarsi se non verranno attuate soluzioni pertinenti al più presto: “Non possiamo trascurare lenel nostro Sistema Sanitario, e che in futuro si aggraveranno notevolmente se non ci saràcoprendo tutte le borse e attraverso una programmazione di lungo periodo sui fabbisogni di salute del nostro Paese, la formazione è l’unica protezione che abbiamo dall’emergenza”.