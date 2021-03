Test d'ingresso 2021, pubblicato il calendario: tutte le date dell'accesso programmato

Test d'ingresso 2021, ecco il calendario con le date

Test di ingresso 2021, bando e posti disponibili

Ilha pubblicato le date per i test di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato allo scopo di permettere a tutti gli studenti di organizzarsi e prepararsi con largo anticipo. Vediamo nel dettaglio cosa ha deciso il Mur.Rientrano nel campo dei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale i Test d'ingresso diIl corso di laurea a ciclo unico inprevederà la prova d'accesso mercoledì 1 settembre 2021. Per quanto riguarda, invece,la prova d'accesso si svolgerà venerdì 3 settembre 2021. Per i corsi di laurea delle, invece, martedì 7 settembre 2021. Il test di Medicina in lingua inglese prevede la prova per giovedì 9 settembre 2021. I corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico direttamente finalizzati alla formazione diavranno una prova definita da ogni ateneo e si dovrà tenere entro giovedì 23 settembre 2021. Per quanto riguarda, infine, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della, la prova si terrà giovedì 16 settembre 2021. Per i corsi di laurea magistrale delle, invece, venerdì 29 ottobre 2021.Le date si conoscono,. Per i posti bisognerà aspettare un successivo decreto ministeriale, in base al quale verranno definiti i bandi delle singole università, solitamente atteso entro giugno. Per quanto riguarda, invece, le università private, già molti atenei hanno stabilito date e posti. In questo è utile consultare periodicamente il sito dell'università di riferimento per tutte le info utili.