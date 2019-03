Test ingresso accesso programmato 2019: tutte le date

Finalmente il Ministero dell’Istruzione ha reso note le date dei test d’ingresso ai corsi ad accesso programmato che si svolgeranno questo autunno. Giovedì 7 marzo 2019 è apparsa sul profilo facebook ufficiale Miur Social una foto con tutte le date dei test d’ingresso. Gli appuntamenti sono molti e tutti o quasi nel mese di settembre. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le date.

Le date del Test di Medicina 2019

La data del test d’ingresso di Architettura e Scienze della Formazione Primaria

Tutte le date dei test d’ingresso 2019

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua italiana: 3 settembre 2019;

Medicina Veterinaria: 4 settembre 2019;

Architettura: 5 settembre 2019;

Professioni Sanitarie: 11 settembre 2019;

Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese: 12 settembre 2019;

Scienze della Formazione Primaria: 13 settembre 2019;

Professioni Sanitarie (laurea magistrale): 25 ottobre 2019.

Unica è invece la data del test d'ingresso di Architettura che è previsto per il 5 settembre 2019, mentre il test di Scienze della Formazione Primaria è stabilito per il 13 settembre 2019. Purtroppo accanto alle date dei test d'ingresso ancora non sono stati pubblicati i bandi ufficiali né un estratto di questi che possa fornirci indicazioni circa i posti disponibili per ogni facoltà. Ma a quanto pare per venire a conoscenza di queste informazioni bisognerà aspettare ancora qualche mese.