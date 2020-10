Testo argomentativo Omofobia

Tema sull'omosessualità

Una delle tante minoranze del nostro pianeta è omosessuale. Questo termine di etimologia greca attribuitogli, è composto da 2 parole: "Omo" il cui signifato vuol dire stesso, uguale e dal vocabolo "sessuale" , cioè, che provano attrazione per persone del proprio sesso. Questo gruppo minoritario, si trova ancor oggi a dover combattere contro concetti convenzionali fondati su pregiudizi .Tuttavia sono anni che l'omosessualità è stata eliminata dalla lista delle malattie psichiatriche.Eppure le nostra attuale società, malgrado ciò, è una delle più omofobe che si conoscano, spesso accostata come mentalità dai giornali internazionali, ai livelli dei paesi arretrati.L'omosessualità sconta tuttora l'oppressione, la persecuzione, l'aggressività che ogni società riserva al diverso, a chi è in minoranza, a chi non rientra nelle caratteristiche del prototipo di essere " normale". Non riesco a comprendere come sia possibile che nel XXI° secolo, a distanza di circa settant'anni dalla Shoah, i presupposti con cui si possano verificare tali situazioni.Quotidianamente leggo il giornale, e spesso vedo trattare episodi di razzismo sui gay.Non è possibile che uno omosex si debba barricare a casa per paura di essere picchiato.Viviamo in condizioni alquanto gravi. Alcuni paesi considerano l'omosessualità un reato da punire con pene detentive ( ciò viene applicato da tutta la Lega Araba e in alcune zone del Maghreb influenzate dalla potenza della Libbia,più pecisamente da Muammar Gheddafi).Ciò che manca a chi prova ostilità verso gli omossessuali è proprio la solidarietà, la capacità di uscire dal proprio mondo e di calarsi nei panni dell'altro, capire le differenze, ma anche le somiglianze, capire che l'altro è un nostro simile.Inoltre, al di là delle considerazioni psicologiche ciascuno di noi non può ignorare il grande contributo che gli omosessuali (dichiarati o presunti) hanno fornito allo sviluppo della nostra civiltà. Esempi di grande importanza sono da Leonardo Da vinci a Andy Warhol.Ciò nonostante, gli omosessuali, devono ancora condurre vite in salita, spesso impregnate di difficoltà.Delusi dalle loro famiglie che non li accettano, discriminati sul lavoro e persino dalle leggi di molti stati . Gli omosessuali faticano a essere accettati nella loro completa umanità.In questo mondo, fondante su dubbi, una delle poche sicurezze è senza incertezze questo emblematico problema.