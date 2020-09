Testo argomentativo sul Carnevale

Carnevale

Il Carnevale nelle città italiane

Il carnevale è un festeggiamento tipico dei Paesi con religione cristiana. La festa consiste in parate con elementi allegorici e fantasiosi, infatti l’elemento cardine è rappresentato dalle maschere.Il termine “carnevale” deriva dal latino carnem levare cioè eliminare la carne, in quanto rappresenta il giorno che anticipa la quaresima, un periodo caratterizzato dall’astinenza e digiuno.I maggiori festeggiamenti sono il Giovedi e martedì grasso che rappresentano i giorni che aprono l’inizio della Quaresima. Infatti con il martedì grasso avviene la chiusura di tutti i festeggiamenti legati al carnevale.I festeggiamenti del carnevae risalgono a festività molto antiche, come quelle dionisiache del mondo greco e dei saturnali dei romani. Infatti proprio in queste feste, tutti gli schemi rigidi e sociali venivano temporaneamente abbandonati per creare un rovesciamento d’ordine, in cui lo scherzo faceva da padrone.Quindi il carnevale rappresentava, da un punto di vista religioso ma anche storico, un momento in cui la caoticità sostituiva l’ordine e tutto ciò era un ciclo che si ripeteva ogni anno.Nella chiesa Cattolica, il periodo che porta al carnevale inizia dopo l’epifania e poi finisce il mercoledì dele ceneri che segna avvento della quaresima. Il culmine maggiore avviene dal giovedi grasso al martedì grasso, in cui si concentrano maggiormente i festeggiamenti.Il periodo Pasquale non avviene ogni anno lo stesso giorno ma ha una ricorrenza variabile. Essa può accadere nell’intervallo di tempo che va dal 22 marzo al 25 aprile che corrispondo ai 46 giorni che separano il Mercoledì delle ceneri e Pasqua stessa.In Italia ricordiamo alcune città famose per il loro Carnevale:• Il Carnevale di Venezia, caratterizzato dalla presenza di carri nella splendida laguna Veneziana che accoglie turisti da tutto il mondo;• Il Carnevale di Viareggio, caratterizzato da carri allegorici che sfilano con al di sopra enormi caricature di uomini famosi della politica e dello spettacolo;• Il Carnevale di Ivrea, è famoso in tutto il mondo per la Battaglia delle arance, un rituale molto antico che si è mantenuto nel tempo. Rappresentano una battaglia che libera la città dal tiranno che li assedia.