Geopolitica del 1700: guerra di successione austriaca e dei 7 anni

Ci furono tre conseguenze

Rivoluzione americana

Nel 1700 l'Europa si fece carico di altre due guerre: la guerra di successione austriaca (1740-1748) che terminò con la Pace di Aquisgrana che sancì l'elezione di Maria Teresa e la conquista della Slesia da parte della Prussia; e la guerra dei sette anni(1756-1763). La Slesia, attuale Polonia, a nord est della Germania, era una regione carbonifera produttrice di acciaio, che la Prussia si vide riconosciuta dopo la Pace di Aquisgrana.La Prussia era una potenza militare, infatti si diceva che fosse un esercito con una nazione, non una nazione con un esercito. Queste due potenze, Austria e Prussia, combatterono la Guerra dei sette anni, causata dal desiderio di Maria Teresa d'Austria di riconquistare la Slesia nel 1756. La Prussia invase la Sassonia per rispondere all'invasione austriaca della Slesia (politica d'equilibrio). Il motivo apparente di questo conflitto è la conquista della Slesia, ma in realtà l'obiettivo è ottenere il controllo sul Sacro Romano Impero Germanico. Questa guerra divenne mondiale quando l'Austria si alleò con la Russia, la quale aveva mire espansionistiche sulla Polonia, e con la Francia, a cui l'Austria promise le Fiandre, mentre la Prussia si alleò con l'Inghilterra, che aveva come obiettivo impedire a Francia e Austria di ottenere l'egemonia. Tutto terminò con due paci: la Pace di Hubertsburg e la Pace di Parigi, entrambe nel 1763, che sancirono la vittoria di Prussia e Inghilterra. La Pace di Hubertsburg riguardò la situazione in Europa e ristabilì la situazione precedente al conflitto, quindi la Slesia rimase di dominio prussiano e la Sassonia di dominio imperiale. La Pace di Parigi mostrò che l'effetto della guerra si verificò all'estero, dove l'Inghilterra ottenne l'India, il Canada, l'Ohio e il Mississippi, precedentemente francesi, e la Florida, prima di dominio spagnolo. La Spagna in compenso ottenne la Louisiana dalla Francia, che perse anche il Senegal.La spartizione della Polonia tra Russia, Prussia e Austria, di cui le prime due emersero come potenze europee.L'Inghilterra, dovendosi riprendere dalla guerra, aumentò le tasse nelle colonie per sfavorirle e non permettere loro di fare concorrenza, infatti si sviluppò ancora di più il commercio triangolare, ora che l'Inghilterra ottenne un maggiore dominio sui continenti coinvolti nella tratta degli schiavi.La Francia andò in bancarotta perché la monarchia assolutista volle partecipare a tutte le guerre ma perdendole.Nel 1788 furono convocati gli Stati Generali per richiedere una tassazione a nobili e clero ma questi rifiutarono e perciò avvenne la rivoluzione francese.In Inghilterra il primo ministro era William Pitt, del partito whig, che instaurò una politica espansionistica molto aggressiva e finanziò la ricerca storica in Germania per ricercare l'identità nazionale.