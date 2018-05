La Controriforma e i suoi strumenti

All’inizio del XVI secolo la Chiesa non si preoccupa molto di reagire all’avanzata del Protestantesimo perché è impegnata nella lotta a favore o contro Carlo V.Successivamente si ha un irrigidimento su posizioni dogmatiche ed un processo di revisione morale all’interno della Chiesa stessa ed una manovra controffensiva nei confronti della Riforma: questa posizione della Chiesa è chiamata ControriformaAl movimento della Controriforma contribuisce il Concilio di Trento, la formazione della Compagnia di Gesù (= Gesuiti) e l’ Inquisizione ed alcuni successivi provvedimenti.Nel 1545 viene convocato il Concilio di Trento che dura 18 anni. Esso ha lo scopo di trovare un accordo fra la Chiesa cattolica e i Protestanti. In realtà il concilio serve solo alle due parti per sottolineare le proprie posizioni. Ecco che cosa si decide nel Concilio di Trento:1) L’unico testo ufficiale è il Vecchio e il Nuovo Testamento nella traduzione e nell’interpretazione che ne dà la Chiesa e che si chiama Vulgata. Questo in sostituzione delle varie traduzioni ed anche interpretazioni elaborate dai Protestanti in tutti gli stati d’Europa2) Le opere buone servono per la salvezza dell’anima e questa affermazione va contro l’idea di Lutero secondo cui le opere buone non servono a nulla3) Vengono confermati tutti i sacramenti (battesimo, cresima, eucarestia, estrema unzione, ordine e matrimonio) mentre Lutero ammetteva solo il battesimo e la comunione4) Il Purgatorio esiste e le indulgenze servono per abbreviare la permanenza delle anime in Purgatorio5) Il ruolo della Chiesa è centrale ed essa serve da intermediario fra Dio e l’uomo. Quindi viene sottolineata l’importanza dei sacerdoti: viene attuata una riforma morale e culturale (creazione di seminari per la formazione, gli ordini monastici – francescani e domenicani – tornano a lavorare in mezzo al popolo.Molto importante è la Compagnia di Gesù o Gesuiti fondata da Ignazio di Loyola. Essi erano molto legati con i prìncipi, con i re e con gli scienziati di tutta Europa. Si occupa della formazione delle future classi dirigenti e riportano l’Austria a ritornare cattolica. Furono anche grandi missionari nell’America del Sud ed in Estremo Oriente.6) Viene istituito l’ Indice dei libri proibiti, cioè l’elenco di quei libri che i Cattolici non dovevano leggere7) Viene istituita l’Inquisizione, cioè un tribunale che giudicava e puniva coloro che erano accusati di stregoneria o di tendenze eretiche e quindi contrarie agli insegnamenti della ChiesaIl Concilio di Trento, invece di arrivare ad un accordo, in pratica contribuì a dividere in due l’Europa, in nome dell’intolleranza e del fanatismo.Per punire coloro che appartengono ad una religione diversa, si manda al rogo chiunque sia sospettato, con una scusa qualunque, di stregoneria. La persecuzione riguarda soprattutto le donne e questo ci fa capire come il mondo maschile e della Chiesa non avesse stima dell’ altro sesso.In Germania, in Svizzera, in Inghilterra, i Protestanti accusano i cattolici di stregoneria e li mandano a morte, mentre in Francia, ma anche in Inghilterra, i Cattolici si comportano nello stesso modo nei confronti dei Protestanti.In Italia le donne finite sul rogo sono s meno numerose. In questi casi la Chiesa considerava le donne ritenute streghe come impossessate dal demonio e quindi invece di bruciarle al rogo, essa ricorre all’esorcismo (= un insieme di pratiche e riti considerati efficaci per scacciare una presunta presenza del demonio nel corpo di una persona). Le decisioni prese dal Concilio di Trento furono comunicate a tutti gli stati europei che le accettarono. Solo la Francia si oppose ed accettò esclusivamente la parte dogmatica delle decisioni stesse.