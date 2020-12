La Grande Muraglia cinese

La Grande Muraglia Cinese si trova nella Cina Settentrionale: ed è uno simboli principali che rappresenta i valori del popolo cinese.

E’ lunga 21196.18 chilometri. Quest’opera muraria particolarmente imponente attraversa 15 province della Cina Settentrionale, compresa Pechino. Il suo corso inizia dal passo nel Gansu e arriva fino alla costa Est a Shanhaiguan.

La muraglia è stata costruita 2300 anni fa: sono oltre 20 gli stati che hanno contribuito alla sua costruzione per proteggere la Via della Seta.

La Via della Seta era l’itinerario lungo il quale si erano sviluppati i commerci tra due grandi imperi cioè quello Cinese e quello Romano.

Venne edificata con diversi materiali in base alle epoche in cui venne costruita. Comprende: delle torrette, delle fortezze e torri-faro.

La Muraglia Cinese, tra le 7 meraviglie del mondo, è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità nel 1987 e venne poi inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno.

Petra

Petra è uno dei siti più importanti della Giordania, posto a sud dalla capitale Amman.

Petra nasce come città degli Edomiti, per poi diventare la città dei Nabatei.

Nell’VIII secolo fu abbandonata in seguito alla decadenza dei commerci e a catastrofi naturali, fino all’epoca moderna: fu trovata e presentata da un’orientalista svizzero Burckhardt nel 1812.

Venne costruita e scavata nei canaloni e sui fronti rocciosi delle montagne: purtroppo la parte urbana, ad oggi non è visitabile poiché crollata. La roccia di Petra è sedimentaria perché ricavata dall’accumulo di piccoli granelli di sabbia e molto resistenti.

Sono proprio le numerose facciate intagliate nella roccia, riferibili a sepolcri, a farne un monumento unico. Petra è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO il 6 dicembre del 1985. Inoltre la zona circostante è dal 1993 parco nazionale archeologico. Soltanto nel 2007, inoltre, Petra è stata dichiarata una delle cosiddette sette meraviglie del mondo moderno.

Caratteristica di questa roccia sono le variazioni di colore, visibili sui soffitti di Petra.

Chichén Itzà

Chichén Itzà è uno dei siti archeologi più importanti del Messico. Esso, si trova, più specificatamente nello Yucatan. Questo sito archeologico raccoglie i resti di un’antica città Maya, ormai crollata da tempo. E’ importante anche per la sua posizione poiché situata in vicinanza di pozzi d’acqua naturali, estremamente importanti per i popoli che hanno vissuto in quella zona. Risultò essere una grande risorsa. Si sono conservati nel corso del tempo diversi edifici presenti nel sito, il più importante è la Piramide di Kukulkan: è alta 25 metri, composto da 365 scalini. La costruzione architettonica è basata su una singola piramide che conserva altre piramidi al suo interno. Il sito di Chichén Itzá è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1988 e nel 2007 dichiarato uno delle sette meraviglie del mondo.

Colosseo

Ecco il Colosseo che è tra le 7 meraviglie del mondo



Situato al centro della città di Roma, uno dei simboli dell’Italia. Il più importante monumento dell’antica Roma giunto fino a noi. Il più grande anfiteatro del mondo. Costruito in Epoca Flavia prese il nome di “Amphitheatrum Flavium”. Il nome “Colosseo” si diffuse nel Medioevo, deriva da “Colossale” per esprime la grandezza del monumento. Edificato nel Foro Romano nel 71 d. C. da Vespasiano, inaugurato nel 81 d. C. da Tito. L’anfiteatro veniva utilizzato per gli spettacoli dei gladiatori e per altre manifestazioni pubbliche. L’architettura è tipica dell’età imperiale, basata sulle linee curve della pianta e della costruzione intorno ad essa. E’ stato inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'UNESCO, nel 2007 è stato anche inserito fra le Nuove sette meraviglie del mondo.

Macchu Picchu

Sito archeologico situato in Perù, nella valle dell’Urumbamba. La città è stata costruita da un imperatore Inca. Costruita tra i profondi dirupi, era difesa in modo naturale da attacchi nemici. Venne abbandonata, ritrovata dopo quattro secoli nel 1911 da uno storico. Eletto nel 2007 come una delle Sette meraviglie del mondo moderno.

Taj Mahal

Si trova nella città di Agra, in India. Taj Mahal significa “il palazzo della corona”, le sue origini sono molto incerte. I lavori per la sua costruzione iniziarono nel 1632 e si conclusero nel 1654. Impegnarono artisti provenienti da tutto il mondo. I materiali utilizzati provenivano da ogni parte dell’India e dell’Asia: si contano 28 diversi tipi di pietre preziose. Il complesso architettonico è molto ricco, ricordiamo le parti più importanti: il masjid, la moschea che è il luogo di culto dei pellegrini e il mausoleum, la tomba dell’imperatore Shah Jahan. Il palazzo è circondato anche da grandi giardini. Dal 9 dicembre 1983 nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO e inserito nel 2007 fra le nuove sette meraviglie del mondo

Cristo Redentore

Statua che rappresenta Gesù Cristo, collocata sulla montagna del Corcovado.

E’ il simbolo della città Rio de Janeiro in Brasile, si affaccia su di essa.

Costruita tra il 1922 e il 1931.

Fatta in calcestruzzo e pietra saponaria.

Rappresenta Cristo Redentore dell’Umanità.

La sua costruzione fu affidata allo scultore francese Paul Landowski.

Inserita nel 2007 fra le 7 meraviglie del mondo moderno.

