Lettera ad un personaggio storico

Lettera a Giuseppe Garibaldi

3 novembre 2020Caro Giuseppe Garibaldi,le scrivo dal presente perché vorrei esprimere tutta la mia ammirazione verso di lei innanzitutto perché stato un grande fautore dell’unità d’Italia garantendo a noi italiani una patria unita che per secoli e secoli non esistette mai, in secondo luogo perché lei è stato un grande personaggio, un grande condottiero che ha sempre operato per il diritto all’autodeterminazione dei popoli, della loro libertà personale e collettiva.Grazie al suo contributo e grazie a quello di altri grandissimi compatrioti della sua generazione come ad esempio Giuseppe Mazzini il nostro Paese, seppur con grandi sacrifici e perdita di vite umane, è riuscito a diventare una Nazione Unita.La devo ringraziare per essere stato per me un grande modello di riferimento, inculcandoci dei valori così altissimi. Oggi la situazione del nostro Paese è complicata, numerose sono le divisioni che lo attanagliano, da quelle politiche a quelle economiche fino a giungere a quelle sanitarie, considerando che in questi anni stanno succedendo dei fatti veramente problematici che spero riesca a superare.In seguito agli eventi che hanno condotto all’unità d’Italia la nostra Nazione è stata sottoposta ad eventi storici molto complessi come ad esempio l’affermazione del regime totalitarista del fascismo, alla ripresa economica del dopoguerra, al terrorismo di fasce neofasciste e delle Brigate Rosse che ha portato alla morte di tantissime persone innocenti fino agli eventi più recenti, come ad esempio il riemergere nel nostro Paese di piccole frange di estrema destra che hanno purtroppo risvegliato l’odio antisemita in questi anni, che si è riversato verso gli immigrati e verso gli ebrei nuovamente. Un’altra emergenza sanitaria che stiamo vivendo ultimamente è quella relativa al CoronaVirus o Covid-19, che ha generato una pandemia mondiale, la quale sta uccidendo tantissime persone innocenti.Anche l’Italia sta affrontando questa emergenza sanitaria complessa e la situazione non è alquanto semplice. Da italiana, fiera di esserlo, auspico che il nostro Paese affronti queste situazioni al meglio delle sue possibilità, cercando di ricordare chi prima di noi è morto per valori importanti come la libertà, l’unità nazionale. Mi rivolgo a lei soprattutto per questo motivo, perché è stato un uomo di grandi valori e virtù. Al nostro Paese mancano persone come lei.Spero presto di portare questa lettera presso la sua abitazione sita nell’isola di Caprera.Mara.