Esposizione universale

L’esposizione universale indica tutte le maggiori esposizioni che si sono susseguite durante il XIX secolo, organizzate per la maggior parte dei casi dal Bureau International des Expositions (BIE). Ricordiamo la prima esposizione che fu quella di Londra. Si tenne presso il Crystal Palace in Hyde Park nel 1851. Venne creata per mezzo del Principe Alberto, il quale diede l’input anche per altri aspetti della società del tempo.La seconda Esposizione Universale è quella di Parigi che serviva per cercare di superare quella che era stata organizzata a Londra precedentemente.Successivamente si decise di organizzare gli Expo ogni 5 anni per cercare di ridurre le spese che potevano gravare sui Paesi coinvolti nell’evento. Durante gli anni gli Expo sono stati suddivisi in base alle regolamentazioni in diverse classificazioni:• Esposizioni Generali di 1° e di 2° categoria• Esposizioni Universali• International Registered ExhibitionsCiò che attira nelle Esposizioni sono i padiglioni che vengono organizzati dai paesi che partecipano e la particolarità è rappresentata dal tema dei diversi padiglioni.Ultimamente le esposizioni universali sono regolate utilizzando dei criteri ben specifici, devono avere:• Frequenza: ogni 5 anni• Durata massima: 6 mesi• Costruzione dei padiglioni da parte dei partecipanti• Dimensioni dell'area non definite• Tema generaleDopo le varie manifestazioni, la maggior parte delle strutture vengono smontate. Però non tutte vengono tolte, infatti le strutture principali come anfiteatri, teatri, padiglioni particolari, vengono riutilizzati in altre occasioni.Ricordiamo alcuni esempi di istallazioni avvenute durante le esposizioni universali che sono rimaste e sono diventati dei simboli veri e propri di quel paese, come:• Torre Eiffel che fu costruita a Parigi durante l’Expo del 1889• Alcune strutture presenti a Budapest• nel 1906 a Milano, venne lanciata la Fiera di Milano• Il Crystal Palace, costruito a Londra nel 1851• l'Isla de la Cartuja costruita durante l’Expo 1992 a Siviglia la quale è divenuta un parco tematico.• L’acquario di Genova costruito durante l’Expo Internazionale del 1992• l'Atomium di Bruxelles del 1958• L'Albero della Vita e il Palazzo Italia costruiti per l'Expo 2015.