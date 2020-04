Da Vinci, Leonardo - "Gioconda"

La Gioconda

Una delle opere più famose e complesse di Leonardo da Vinci.Distinzione fra l’opera conservata al Louvre e il suo significato: questo perché sono due distinzioni che hanno una storia parellela: qualche volta si incrocia, qualche volta si sovrappone, mentre qualche volta rimane separata. L’opera, come noi tutti la conosciamo, è conservata al Louvre.Leonardo, nel 1519, la dona a Francesco I, re di Francia, per sdebitarsi di essere stato accolto in Francia nel 1517. L’opera entra nelle collezioni reali e vi rimane fino al 1789, quando scoppia la rivoluzione francese, e poi l’opera viene esposta al Louvre, che viene creato dopo la rivoluzione francese per ospitare le opere che facevano parte delle collezioni reali e di tutte le opere rubate da Napoleone.Due titoli:• il Vasari la chiama Monna Lisa;• Gioconda, il titolo che i francesi preferiscono e che crea un collezionista italiano del 1600. Lui vede quest’opera, si ricorda dello scritto di Vasari e la chiama la Gioconda, perché secondo Vasari questa donna è la moglie di Francesco del Giocondo, un ricchissimo mercante fiorentino che affida a Leonardo il ritratto di sua moglie.Per secoli nessuno ha messo in dubbio questa narrazione (quasi un dato storico), però nessuno si era mai preoccupato di verificare la storica identità di Monna Lisa. Infatti c’è stato qualcuno che ha anche ipotizzato che la Gioconda fosse una figura ideale o idealizzata: soltanto una decina di anni fa, uno storico fiorentino, Giuseppe Pellanti, ha fatto una ricerca molto importante sulla figura di Monna Lisa, e ha scoperto molte cose su di lei, che non conoscevamo prima.Egli ha ricostruito la storia della donna, arrivando a Lisa Gherardini, seconda moglie di Francesco. Lei viene dalla campagna ed è figlia di un ricco possidente della campagna fiorentina, e cura i primi figli di Francesco, perché lei non avrà figli. Tutti i giorni lei andava a messa alla Santissima Annunziata, vicino a cui c’era la bottega di Leonardo.Chi è l’intermediario tra Francesco e Leonardo? È il padre, che è il notaio di Francesco del Giocondo. È un elemento molto significativo, perché ciò vuol dire che Leonardo ha mantenuto i rapporti. Però non tutti gli storici dell’arte sono d’accordo nel ritenere che quest’opera sia la Gioconda. Qualche anno fa è uscito un libro molto importante, che dimostra che la Gioconda non è la Gioconda, perché quando Vasari scrive la biografia di Leonardo, emerge che l’artista non racconta ai suoi interlocutori della Gioconda. Nessuno parla di un dipinto collegabile alla Gioconda: la questione del dipinto e del suo significato qua emerge con forza.Il dipinto in sé è molto eloquente e racchiude in sé numerosi elementi che devono suscitare il nostro interesse ed affascinare il nostro sguardo.Con Gioconda non ci si riferisce all’identità, che è ancora dubbia. La Gioconda è un quadro che costituisce una sorta di sintesi di tutte le caratteristiche dell’arte leonardesca: è una donna seduta su un balcone, che si trova davanti ad un paesaggio tipico di Leonardo. È un paesaggio reale: vi è un ponte che attraversa l’Arno nei pressi di Arezzo. Sullo sfondo vediamo le montagne (come nella Vergine delle Rocce). La dama è seduta di tre quarti (come la Dama con l’ermellino), però il volto e gli occhi sono rivolti verso lo spettatore. Questo rende l’opera molto diretta, quasi invadente, perché penetra nello spazio dello spettatore, che sembra essere a sua volta attirato nello spazio del dipinto. Questo effetto è aumentato dalla luce, che non proviene dall’interno, ma dall’esterno del dipinto. Si trova esattamente dove si trova lo spettatore: questo è un quadro arricchito da un elemento esterno ma non estraneo. Lo spettatore sa di essere parte di un’operazione che dà significato all’opera.La Gioconda deve sorridere nella misura in cui deve esprimere un sentimento, perché sarebbe assurdo il contrario: tutte le donne di Leonardo sorridono, perché mettono in relazione l’esterno e l’interno della figura. Il volto è lo specchio dell’anima: non è un sorriso sguaiato e irrispettoso, è un sorriso appena accennato. La labbra sono leggermente arcuate, e ciò aumenta la tridimensionalità.Viene usata la prospettiva aerea e lo sfumato, già applicata alla Vergine delle Rocce: è un’opera non finita, e ciò ci fa capire perché Leonardo l’abbia trattenuta con sé. Poniamo che fosse stato un ritratto di Monna Lisa, perché non avrebbe dovuto consegnarla al committente? Perché, appunto, non era finita. Nessuno, dopo la morte di Leonardo, ha chiesto la restituzione di quest’opera.La Gioconda è un dipinto che assume un significato del tutto eccezionale: con il corso dei decenni la Gioconda da dipinto è diventata un’icona. Oggi non viene considerata un’opera come le altre: se si va al Louvre, la Gioconda la si vede solo dopo una lunga coda e una sosta di pochi secondi, e lei è protetta da un vetro antiproiettile, che riflette la luce in modo che non si veda nulla. La Gioconda è proprio la distruzione della stessa idea di opera d’arte, che gli artisti abbiano contribuito a realizzare.Fino al 1800 era un’opera come tante altre: era esposta nella sala delle opere degli altri artisti italiani, ma nel 1913 la Gioconda viene rubata da un imbianchino italiano che la porta in Italia. Avvia una trattativa per restituirla allo Stato italiano: la polizia lo arresta ed espone per qualche mese agli Uffizi, per poi venire restituita al Governo francese. Tutti i giornali del mondo ne parlano: la Gioconda diventa l’opera più chiacchierata e da quel momento entra nell’inconscio collettivo, cioè la Gioconda diventa un’icona dell’arte rinascimentale, nel momento in cui si afferma l’arte contemporanea, che irride la Gioconda. Essa viene caricata di un significato che in origine non aveva, perché ogni opera nel tempo guadagna dei significati. Non ci può essere un’unica ricezione/significato dato per sempre, perché altrimenti le opere d’arte sarebbero morte in partenza: le opere d’arte devono parlare e far parlare, per dialogare con le nuove generazioni.La Gioconda è diventata una sorta di reliquia.