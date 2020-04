Botticelli, Sandro - "Natività mistica"

Natività mistica

Nel 1501 egli dipinge la Natività mistica, che rappresenta una sintesi dell’arte di Botticelli negli ultimi anni della sua vita: vengono completamente negati i principi dell’arte rinascimentale: viene negata la prospettiva, e quindi la cultura dell’Umanesimo. Se è arrivato a questo punto, Botticelli ritiene che per lui gli ideali umanistici non abbiano alcun senso.Introduce una voluta regressione, in modo da far ritornare l’arte ad un epoca prerinascimentale, che tuttavia non va a buon termine, perché la cultura rinascimentale non accetta forme di regressione.Opera ispirata ad un passo dell’Apocalisse di San Giovanni: non è solo una rappresentazione della Natività, ma è anche il compimento del Giudizio universale. È un’opera in cui si fa capire come la prima nascita di Cristo implichi la sua seconda venuta. Opera profondamente religiosa, che va in totale contrasto e rinnega il neoplatonismo.Botticelli muore nel 1510, formalmente dimenticato da tutti. Il suo tentativo di riportare la pittura a prima del Rinascimento fallisce: ormai il Rinascimento non accetta più alcuna regressione. Se la Chiesa avesse voluto riportare la pittura a quello che era prima del Rinascimento, avrebbe sicuramente fallito. La storia non è dominata dal cristianesimo, perché la religione deve dialogare con altre espressioni culturali.