Barocco - Inquadramento, stile e definizione

Barocco: inquadramento storico stile e definizione

Lo stile Barocco nasce nel XVII secolo, periodo in cui c'è il predominio della famiglia degli Asburgo di Spagna e Austria e Francia. Accanto ai conflitti tra grandi potenze c'è la progressiva crescita delle aspirazioni liberatoria della borghesia che sempre più si affermerà come classe sociale nel secolo successivo e le visione conservatrici della chiesa cattolica e delle monarchie.

Lo stile dominante dell'arte del seicento viene definito Barocco solo nel secolo successivo dove prosegue l'influenza specialmente in Puglia e in Sicilia. Il termine deriva da “Borroco” che in portoghese significa perla irregolare.

Nel settecento l'aggettivo francese “baroque “acquisisce il significato di stravagante e bizzarro. In Francia il barocco assume un significato specifico: arte che non segue le regole tradizionali ma il capriccio dell'artista. Lo scopo dell'arte barocco è stupire lo spettatore per il virtuosismo con l'artista trasforma la materia per creare l'opera d'arte.



Si può definire arte Barocca il periodo che va dalla fine del '500 agli inizi del'700 con la diffusione del Rococò. All'interno dello stile barocco si possono individuare quattro correnti:

1 La corrente monumentale associata al barocco romano.

2 La corrente veristica e sociale di Caravaggio e caravaggeschi.

3 La corrente classica che riscontriamo a Roma e nella reggia di Versailles.

4 La corrente pittorico naturalistica che si esprime nella pittura di genere.

Per quanto riguarda l'architettura barocca, gli architetti utilizzano colonne, lesene, timpani come nella tradizione classica ma stravolgono le misure e l'equilibrio. Gli spazi si dilatano e le superfici si incurvano . Un gioco di convessità e concavità degli spazi sulle facciate e dei perimetri. I timpani classici si spezzano e sono sempre più aggettanti. La decorazione si fa complessa, prevalgono la curva, la voluta , la spirale e la linea mista.

I principlai architetti sono: Gian Lorenzo Bernini, Francesco Borromini, Guarino Guarini, Pietro da Cortona e Badassarre Longhena.