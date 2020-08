I pittori futuristi

Elenco dei principali pittori futuristi

Nel 1908, il poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti venne ispirato nel scrivere il manifesto del futurismo dopo diversi strani episodi come lo schianto della sua auto in un fossato. Il futurismo si proponeva di essere un movimento che avrebbe conquistato la nostalgia e la tradizione. Nel 1910, i giovani artisti Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Luigi Russolo si unirono al movimento di Marinetti.Tale movimento poteva riuscire ad andare la sola letteratura e poesia, e i tre artisti hanno scritto il Manifesto dei pittori futuristi. Lo hanno inviato ai loro colleghi Gino Severini e Giacomo Balla, che hanno firmato il manifesto. Insieme, questi artisti hanno formato il gruppo principale di artisti futuristi.Il futurismo era un movimento artistico italiano all'inizio del XX secolo, che mirava a catturare il dinamismo e l'energia del mondo moderno nell'arte. I futuristi erano molto esperti negli ultimi sviluppi della scienza e della filosofia e particolarmente affascinati dall'aviazione e dalla cinematografia. Gli artisti futuristi denunciarono il passato, poiché ritenevano che il peso delle culture passate fosse estremamente opprimente, in particolare in Italia. I futuristi invece proposero un'arte che celebrava la modernità, la sua industria e tecnologia.I futuristi cercarono di spazzare via quelle che credevano fossero obsolete, nozioni tradizionali sull'arte. Volevano invece sostituirli con una celebrazione energica dell'era meccanica. L'obiettivo principale era quello di rappresentare una visione dinamica del futuro. Per questo motivo hanno spesso raffigurato paesaggi urbani e nuove tecnologie tra cui treni, automobili e aerei. Esaltavano la velocità, la violenza e le classi lavoratrici, credendo che avrebbero fatto avanzare il cambiamento.Per ottenere movimento e dinamismo nella loro arte, i futuristi hanno sviluppato tecniche per esprimere velocità e movimento. Queste tecniche includevano offuscamento e ripetizione. Inoltre, i futuristi hanno lavorato su una vasta gamma di forme d'arte tra cui pittura, architettura, scultura, letteratura, teatro e musica.Ricordiamo alcuni artisti e le proprie opere, come:• Umberto Boccioni con Le forme uniche di continuità nello spazio (1913). Probabilmente l'opera futuristica più iconica mai realizzata. E’ una figura "cubo-futurista" che avanza a grandi passi. Le potenti gambe della figura sembrano avanzare, scolpite da forze come il vento e la velocità. Questa macchina moderna può essere letta come un'allegoria della ricerca dell'Italia di definirsi una nazione moderna.• Giacomo Balla con Il dinamismo di un cane al guinzaglio (1912). E’ lavoro più noto di Balla e mostra un bassotto al guinzaglio e i piedi della signora che lo percorrono in rapido movimento. Balla ha raggiunto questo movimento offuscando e moltiplicando le gambe e i piedi.• Carlo Carrà con Il funerale dell'anarchico Galli (1910–11). E’ una delle opere più famose di Carrà. Angelo Galli era un anarchico e un organizzatore del lavoro a Milano che fu ucciso dalla polizia durante uno sciopero nel 1904. Il funerale si è trasformato in una rissa con in mezzo la polizia. Carrà ha assistito all'evento e ha catturato l'intensità e il caos della scena, così come il rapido movimento, in questo dipinto.Il futurismo si sviluppò maggiormente tra il 1909 e il 1914. Durante la guerra, la prima ondata del futurismo italiano si concluse quando alcuni membri del gruppo si ritirarono, e altri si volsero a stili diversi. Tuttavia, dopo la prima guerra mondiale, Marinetti rianimò il gruppo. Questo risveglio attirò una nuova serie di artisti e divenne noto come futurismo di seconda generazione.Esso è uno dei movimenti artistici più politicizzati che siano mai esistiti. Molti futuristi italiani erano sostenitori del fascismo. Erano fortemente patriottici, sostenevano la violenza e si opponevano alla democrazia parlamentare. Nel 1922, quando Mussolini salì al potere, il futurismo fu ufficialmente accettato dai fascisti. Finché l'arte servì a sostenere la loro agenda politica, furono soddisfatti. Più tardi, dopo la caduta del fascismo, molti artisti futuristi furono influenzati negativamente dalla loro associazione con il fascismo.Infine, i futuristi italiani influenzarono molti artisti e altri movimenti artistici. Il vorticismo si ispirò al cubismo e al futurismo, abbracciando il dinamismo, l'età della macchina e la modernità. In Russia, artisti come Natalia Goncharova si stavano imbarcando nelle proprie esplorazioni futuriste. Dopo gli orrori della prima guerra mondiale, molti artisti furono delusi dalla tecnologia e dall'età moderna, che avevano contribuito a questa brutale guerra. Per questo motivo, molti di loro hanno rifiutato il futurismo e hanno iniziato a utilizzare approcci più tradizionali. Questo fenomeno è descritto come il "ritorno all'ordine".per approfondimenti vedi anche: