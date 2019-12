Compiti vacanze di Natale: i trucchi per finirli prima

Compiti vacanze Natale: studiare un poco alla volta

Compiti vacanze di Natale: trucchi per finirli velocemente

Più amici, meno studio: dividete con i vostri amici più fidati il carico di lavoro e poi, qualche giorno prima del rientro a scuola, dedicate un pomeriggio a confrontarvi e scambiarvi i compiti svolti.

Una sì una no: se sapete che il vostro prof ha l’abitudine di correggervi sfogliando pagine a caso del quaderno o del libro degli esercizi, allora potete affidarvi alla sorte e svolgere solo alcuni esercizi o riempire gli spazi con parole e frasi a caso, tenendo sempre ben presente, però, che si tratta di una soluzione molto rischiosa.

L’amanuense: consiglio estremo, ma tendenzialmente più gettonato, è infine quello di puntare tutto sull’amico secchione e chiedergli, con gentilezza e magari proponendo qualcosa in cambio (come il numero della più carina della classe, o la merenda gratis per tutto il mese) di farvi copiare spudoratamente.

Fare i compiti di Natale con Skuola.net

Siamo nel bel mezzo delle tanto attese, ma i prof purtroppo non sono stati buoni comeo lae, come al solito, vi hanno riempito di compiti che, inevitabilmente, rovinano il clima vacanziero di relax e tranquillità. Come fare, allora, per non arrivare alcon l’ansia di non aver ancora portato a termine il proprio dovere? Noi proviamo a darvi una mano con qualcheIn fondo sotto le feste siamo tutti più buoni, quindi il primo suggerimento dinon può che essere in qualche modo assimilabile a quello di un fidato Grillo parlante: il modo migliore per affrontare i compiti delle vacanze e mantenere pulita la propria coscienza è sempre quello di dedicargli, seguendo il sempre appropriato detto. Ma se vi siete ridotti all'ultimo momento, cercate sempre di dividere il carico in parti uguali nei pochi giorni che vi rimangono, in modo da non concentrare tutto il giorno dell'epifania e fare nottata proprio poco prima del rientro!Per gli eterni ritardatari, Skuola.net ha comunque altre ottime mosse dada suggerire per sfruttare al meglio questi pochi giorni prima del rientro a scuola:Ricordatevi, comunque, che qualora vogliate scegliere la via della, Skuola.net non vi lascia soli. Potete, infatti, tener semprequesti link, che vi aiuteranno a svolgere i compiti senza troppa fatica.Francesca Fortini