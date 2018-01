Compiti last minute: consigli per recuperare e finirli tutti

Natale è passato così come sono trascorsi anche i festeggiamenti di Capodanno e ormai non ci sono più scuse: è giunto il momento di fronteggiare i compiti che, nonostante i giorni di vacanza passassero velocemente, sono rimasti a lì ad aspettarvi. È iniziato il countdown al ritorno sui banchi e, se siete ancora in alto mare con lo studio, non fatevi prendere dal panico e seguite i consigli di Skuola.net per recuperare i giorni persi tra partite a tombola e week end fuori città.

Tra buoni propositi e motivazione

Sappiamo bene quanto è dura riprendere in mano libri e quaderni dopo giorni di relax e di divertimento in cui l’unica preoccupazione che si ha è cercare il colore giusto della carta per impacchettare il regalo della zia. Ecco perché,, è molto importante ritrovare la motivazione. Chiudetevi nella vostra stanza e dedicate una decina di minuti a stilare una vostra lista di buoni propositi per il 2018 esclusivamente riguardanti la scuola. Con una puntina appendetela sulla parete della vostra camera in modo che l’abbiate sempre ben visibile. Farlo vi aiuterà a focalizzare i vostri obiettivi motivandovi quel tanto che vi servirà a

Troppi compiti? Comincia dalle priorità

I vostri insegnanti si sono sbizzarriti e vi hanno assegnato unada svolgere nell’arco di quattro o cinque giorni? Niente panico. Ormai è inutile piangere sul latte versato:e non avete fatto fruttare bene i giorni di vacanza a vostra disposizione. A questo punto bisogna solo limitare i danni: datevi delle priorità e iniziate a organizzando il tempo a vostra disposizione. In questo modo un’eventuale reazione negativa dei prof non appesantirà il giudizio nelle materie in cui non andate bene.

Mappe, riassunti e appunti: vi aiuta Skuola.net

Se durante la lezione avete preso appunti, studiare su quelli vi aiuterà a velocizzare il tutto. Inoltre, fare delle mappe concettuali dopoaiuta a focalizzare i punti più importanti. Ricordate che Skuola.net non vi abbandona mai: cercate l’argomento da studiare fra i nostri appunti per semplificare qualche punto nodale e

Help, troppe letture!

Se durante le vacanze di Natale i vostri prof vi hanno assegnatotroppo pesanti, che non è pensabile leggere in un paio di settimane, Skuola.net vi aiuta con le sue recensioni . Cercate il vostro libro sul sito e leggete la sua scheda per focalizzare itrattati ed iin modo da velocizzare la vostra lettura.

Studio di gruppo

Nonostante il tempo passato con la testa china sui libri, non sempre si riescono a capire velocemente i concetti da studiare. Ma anche a questo esiste una soluzione: telefonate o incontratevi con un vostro compagno che ha le idee ben chiare sull’argomento studiato e chiedetegli di spiegarvelo. Inoltre, nel caso in cui non ce la facciate proprio a smaltire il carico di studio in poco tempo, esiste un escamotage da usare solo in situazioni di emergenza. Si tratta diun po’ particolare in cui, prima di incontrarsi, ci si divide il carico di compiti da svolgere per metterlo in comunione con gli altri. Insomma, ognuno di voi avrà svolto una parte di compiti per velocizzare ed aiutare gli altri del gruppo.

Compiti per le vacanze: un aiuto 24 ore su 24

Se avete comunque dei dubbi irrisolti o consigli da chiedere per, ricordate che il Forum di Skuola.net non va mai in vacanza. I nostri tutor e l’intera community sono sempre disponibili 24 ore su 24 per aiutarvi a far luce su punti troppo difficili e versioni ed esercizi un po’ troppo ostici.



Serena Rosticci

Follow @twitter