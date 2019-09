Goldoni, Carlo – Vita e commedie

Goldoni – Vita e commedie

La vita

Carlo Goldoni

La riforma goldoniana

Le commedie

La prima fase

La seconda fase

La terza fase

La quarta fase

La quinta fase

nacque a Venezia il 25 febbraio del 1707. Compì gli studi giuridici, si laureò a Padova nel 1731 ed esercitò la professione dell’avocato.Nel 1734 venne rappresentata con successo per la prima volta una sua opera, la tragicommedia “”; dal 1737 al 1741 diresse il teatro San Giovanni Crisostomo di Venezia; collaborò con la compagnia di Girolamo Medebach al teatro Sant’Angelo ( 1748 – 1752 ) e con il teatro San Luca ( 1753 – 1762 ).Nel 1762 si trasferì a Parigi, qui alternava periodi di lavoro teatrale a periodi di permanenza presso la corte di Versailles. Dal 1783 cominciò la stesura dei “” (). Morì il 6 febbraio del 1793.Negli anni in cuisi avvicinò al teatro comico trionfava la commedia dell’arte: gli attori, i quali erano solo maschi, impersonavano caratteri fissi e la loro recitazione era affidata all’improvvisazione sulla base di un canovaccio., con la sua riforma, sancì la priorità del testo scritto e fece recitare anche le donne, le quali a volte erano le protagoniste.La produzione teatrale diè costituita da tantissimi testi; la sua carriera può suddividersi in cinque fasi:: va dall’esordio ( 1730 ) al 1738, fu un periodo di apprendista, in cuisi muoveva ancora all’interno delle strutture teatrali tradizionali;: va dal 1738 al 1748, si aprì con il “” in cui la parte del protagonista era scritta per intero; il passo successivo fu rappresentato dalla “” ( 1742 – 1743 ) in cui tutto il testo era scritto;: va dal 1748 al 1753, fu quella della riforma e della collaborazione con il teatro Sant’Angelo, i capolavori di questa fase sono:: va dal 1753 al 1762, in questa faseindividuò la riscoperta e la valorizzazione corale del popolo e della sua lingua, e la critica della borghesia mercantile; i risultati più convincenti del periodo furono:: va dal 1762 al 1793, fu distratta dal teatro; le commedie che meritano di essere ricordate sono: