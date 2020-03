Voto in condotta in pagella: i criteri

Come viene espresso il voto in condotta?

Scuola primaria : il voto in condotta è espresso tramite un giudizio sintetico.

: il voto in condotta è espresso tramite un giudizio sintetico. Scuola secondaria di I grado : La valutazione espressa con un giudizio sintetico.

: La valutazione espressa con un giudizio sintetico. Scuola secondaria di II grado: il voto è espresso attraverso una scala numerica (da 1 a 10). L'insufficienza in condotta è motivo di bocciatura.

I fattori negativi che abbassano il voto

Avere atteggiamenti di violenza grave e ripetuta

Falsificare le firme sul diario o sulle verifiche

Essere offensivi nei confronti dei compagni

Disturbare in modo prolungato le lezioni

Trattenersi, senza permesso, in luoghi differenti rispetto a quelli abituali

Rubare

I criteri per la valutazione

Comportamento Oltre a riguardare le note sul registro o i richiami verbali, questo criterio tiene conto del comportamento che hai nei confronti dei professori, dei tuoi compagni e del personale scolastico. Cerca quindi di mantenere un comportamento rispettoso, per far sì che il tuo voto in condotta rimanga abbastanza alto.

Frequenza Un altro elemento fondamentale per un voto alto in pagella è sicuramente la frequenza. La tua costanza nel seguire le lezioni è infatti importante per far capire ai professori il tuo impegno nel non fare troppe assenze “ingiustificate” e nel limitare i ritardi ricorrenti. Ricorda inoltre che se superi una soglia prestabilita di ore di assenza (nella scuola superiore, pur con le variabili dipendenti dai vari indirizzi, in genere è fissata a circa il 25% di ore di assenza), il tuo voto in condotta sarà automaticamente 5, e verrai bocciato indipendentemente dai voti nelle altre materie.

Impegno L'impegno in questo caso, viene valutato come puntualità nello svolgimento dei compiti a casa, partecipazione in classe e presenza durante i compiti in classe e le interrogazioni.



Se ti sei mai chiesto in che modo si stabilisce il voto in condotta, abbiamo raccolto i criteri di valutazione più importanti adottati dai professori, per decidere quale voto assegnare.Guarda anche:Per ogni scuola, la modalità di giudizio è diversa, a seconda del grado di istruzione:Oltre ai tre criteri di valutazione di cui tiene conto il collegio docenti per decidere il voto da assegnarti, ci sono dei comportamenti che non lasciano molto margine di scelta ai professori. Se adotterai uno di questi, rischierai di abbassare esponenzialmente la tua valutazione, fino a rischiare la bocciatura. Tra questi:I criteri principali usati per valutare il voto da assegnarti in pagella sono tre: