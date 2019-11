Compiti a casa alle medie: cosa fare se non riesci mai a finirli

5. Concediti una pausa dalle Instagram Stories

4. Evita di addormentarti durante le spiegazioni

3. Risparmia i tuoi evidenziatori: hanno dei sentimenti

2. Fai si che le tue pause durino meno di un episodio della tua serie preferita

1. Trova il tuo metodo di studio per le scuole medie

, sei capitato nel posto giusto! Nel salto dalle elementari alla medie, non è insolito non sapere come gestire il proprio studio ee non rispettare le scadenze che vi vengono date dai vostri professori. E' anche vero che, rispetto al passato, la quantità di compiti da fare è anche più abbondante!Se il tuo obbiettivo è riuscire a studiare di più in meno tempo, e non rischiare di andare in classe impreparato,Sta tranquillo,. Se vuoi disperatamente cercare di impiegare meno tempo nello, cerca di annullare tutte le possibili distrazioni nell'ambiente che ti circonda. Silenzia il telefono, fai fare a Fuffi un giro fuori dalla tua stanza e spegni la musica metal a tutto volume.. Se proprio non ti va di studiare quel giorno, datti dei piccoli traguardi e una volta raggiunti regalati un premio. Questo ti renderà sicuramente le cose più semplici!Invece di cadere in coma durante la spiegazione di storia,. Stare attento in classe può permetterti di dedicare meno tempo ai compiti a casa e più tempo per i tuoi amici e per i tuoi hobby. Quando svolgi i compiti nel pomeriggio senza aver seguito neanche un minuto della spiegazione sei costretto a rivederti da capo la teoria, e questo ti porta via molto tempo che potresti risparmiare facendo meno partite di battaglia navale in aula. Lo sappiamo,. Se proprio non ce la fai,per poi rivederli a casa.Quei poveri eccentrici tubetti colorati hanno delle emozioni e soprattutto. Ti assicuriamo che. E poi si sa che il troppo stroppia, le frasi superflue ti faranno solamente confondere le idee e dimenticare i concetti importanti. Usa colori diversi per tipologie di informazioni diverse, e cerca di evidenziare solo quello che è davvero importante ricordare e che ti permetterà di creare un filo logico con il resto del discorso.Se sei stanco di studiare e vuoi prendere una pausa puoi farlo, basta che duri meno del finale di GOT.. Prenderne di troppo lunghe però può essere controproducente perché difficilmente riprenderai la concentrazione guadagnata in quell'ora di studio. La cosa migliore che puoi fare è interrompere più volte le tue letture ma far si che queste interruzioni non durino più di 5 minuti ciascuna (ad esempio: 30 minuti di studio, 5 minuti di pausa).Se la concentrazione continua a mancare e ci metti ancora davvero troppo tempo per finire tutti i compiti a casa, forse il problema è nel tuo metodo di studio. Niente di grave, non ti preoccupare!Significa solamente che con l'aiuto adeguato puoi imparare a studiare trovando la modalità giusta per te. Una volta raggiunto il traguardo, non avrai più problemi a svolgere tutti i compiti a casa, anzi: anche al liceo o - pensando in grande - all'università avrai una marcia in più.