Ripetizioni scolastiche, arriva il bonus per le famiglie

I requisiti per accedere alle agevolazioni

Per i docenti c’è già la ‘flat tax’ sulle ripetizioni

Tutti coinvolti nella lotta al ‘mercato nero’

Ripetizioni, oggi si fanno online

Agevolazioni in vista per i genitori che vorranno far prendereai propri figli senza dover investire a fondo quasi perduto un piccolo patrimonio. Potrebbero presto arrivare, infatti, delle– pari al 19% delle somme spese - da far valere in dichiarazione dei redditi. La norma è al centro di un emendamento al, in discussione in questi giorni in Parlamento per l’approvazione finale, presentato dalla deputata Cinquestelle Carla Ruocco, relatrice del provvedimento. Attenzione, però, il bonus non riguarderà tutti indistintamente.Lo sgravio, infatti, se dovesse diventare legge consentirebbe di ‘scaricare’ una buona fetta dei soldi spesi in ripetizioni solo alle famiglie con(escludendo quindi gli universitari) e con uncomplessivo (riferito all’intero nucleo). Inoltre, le lezioni oggetto dell’agevolazione saranno solamente quelle(nelle scuole di ogni ordine e grado). Questo perché un’altra finalità del provvedimento è quella di, specie ad opera degli insegnanti di ruolo, che da sempre affligge il mondo delle ripetizioni private.Un processo già iniziato lo scorso anno, quando nellafu introdotta una sorta di, applicandosui redditi derivanti dalle lezioni a casa. Per spingere gli insegnanti a rilasciare regolare ricevuta per le prestazioni svolte, uscendo dall’anonimato ed evitando così noie con il Fisco. Secondo un’indagine del Codacons del 2017, ilmuoverebbe attorno ai. Peccato che, sempre secondo le stime,. Nonostante la legge imponga di farlo.Ora, con l’ultima novità, si punta a coinvolgere in questa battaglia anche gli altri attori del settore: le. Che, allettati dal bonus, potrebbero essere. Anche alla luce di queste considerazioni si spiega perché sia statadal potenziale circolo virtuoso: tutti quegliaiutando altri studenti a superare esami e interrogazioni.Un colpo al mercato nero proviene anche dal web. Le, infatti, propongono una soluzione per insegnanti, famiglie e studenti che usufruiscono del servizio in maniera agile, conveniente e "trasparente" anche a livello fiscale, attraverso la Rete. Per questo la nuova norma può riguardare anche questo settore, rendendo ancora più economica e vantaggiosa questa soluzione al passo con i tempi.Il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza, è Skuola.net | Ripetizioni : la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università.Si fa tutto online, dalla ricerca al pagamento, e la lezione può essere svolta anche a domicilio.