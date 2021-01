Vacanze di Carnevale 2021 scuola, le date regione per regione

Carnevale 2021: la data di inizio e di fine

Vacanze di Carnevale 2021: le Regioni in cui chiuderanno le scuole

Friuli - Venezia Giulia : da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a mercoledì 17 febbraio; Provincia autonoma di Bolzano : da sabato 13 febbraio a domenica 21 febbraio;

: da sabato 13 febbraio a domenica 21 febbraio; Trentino-Alto Adige : da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; Piemonte : da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio;

: da sabato 13 febbraio a mercoledì 17 febbraio; Campania : da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio;

: da lunedì 15 febbraio a martedì 16 febbraio; Abruzzo : martedì 16 febbraio;

: martedì 16 febbraio; Lombardia, calendari scolastici che seguono il rito ambrosiano: venerdì 19 febbraio e sabato 20 febbraio;

Lombardia, calendari scolastici che seguono il rito romano: lunedì 15 e martedì 16 febbraio.

Vacanze di Carnevale, le altre regioni?

Le vacanze di Natale si sono appena concluse ma alcune Regioni si preparano già alla prossima pausa prevista tra poco più di un mese: in diversiinfatti sono previste. Si tratta di una piccola e breve pausa di qualche giorno, l’ultima prima di quella di Pasqua, ancora lontana. Anche se solitamente tutte le strade d’Italia si riempiono di maschere e coriandoli nei giorni del Carnevale, tuttavia non tutte le Regioni consentono la chiusura delle scuole per questo tipo di festa che si configura dunque come una celebrazione locale e non nazionale.Guarda anche:Ma quali sono i giorni di festa del Carnevale 2021? Anche se questo sarà un Carnevale nettamente diverso dal solito, in cui probabilmente saranno vietati festeggiamenti di ogni tipo a causa della pandemia, il suo inizio è previsto proprio il giorno di San Valentino, ovveroper poi concludersi ilsuccessivo che saràLa pausa di Carnevale durerà pochi giorni, stabiliti in modo diverso dai singoli calendari regionali redatti all’inizio dell’anno scolastico.Lein cui sono state programmate lee che consentiranno quindi, sono le seguenti:Anche se non tutte le Regioni hanno predisposto nel calendario scolastico la chiusura per le, tuttavia l’ultima scelta in merito spetta ai dirigenti scolastici che potrebbero invece decidere di consentire la chiusura dell’istituto per i giorni di festa. La normativa infatti lascia alle scuole, e quindi ai dirigenti che ne sono alla guida, un margine di autonomia che consente di concedere dei giorni di vacanza extra, pur rimanendo nell'orario minimo necessario per la validità dell'anno scolastico. Per questo, se la tua Regione non è nell’elenco di quelle in cui si farà sicuramente ponte, non disperare e rimani aggiornato per avere notizie sulle circolari pubblicate dal tuo istituto.