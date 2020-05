Come trovare la voglia di studiare in 10 mosse

Prepara il tuo spazio

Stop ai social

Stabilisci gli obiettivi e...

...premiati quando li raggiungi

Dai uno scopo a ciò che fai

Organizzati

Non rimandare

Metti in pausa Netflix

Inizia

Difficoltà? Fatti dare una mano!

Ormai ci siamo, la scuola sta per finire. E manca poco all'inizio del maxi-orale della maturità 2020 o, per gli studenti di terza media, della consegna della tesina che verrà valutata come prova conclusiva al posto dei tradizionali esami. Macon le belle giornate e tutte le limitazioni dovute all'emergenza coronavirus? Tranquillo, ti aiutiamo noi a, per fare l'ultimo sforzo, in 10 semplici mosse.Tutto deve essere a portata di mano: penne, matite, libri, quaderni e tutta la strumentazione di cui necessita il tuo studio. Quindi mettiti tutto vicino in modo da non doverti alzare in continuazione e perdere tempo (oltre che la testa). Ricorda poi che si studia meglio dove c'è silenzio, quindi cerca di farlo nei momenti della giornata che sono più tranquilli, tipo quando i fratellini più piccoli sono impegnati.Sei su Facebook, Instagram, Twitter o quello che ti pare? Bene, questo è il tuo ultimo accesso per questo pomeriggio. Allontana da te lo smartphone.Prima di iniziare. Fino ae non farti cadere di fronte alla tentazione di alzarti dalla scrivania e dire: "Vabbè, per oggi ho studiato abbastanza". Il tuo "abbastanza" deve essere definito a priori. Visto che è meglio fare delle pause di 5 minuti ogni 45 di studio, prova a immaginareper arrivare poi all'obiettivo finale.E ogni volta che raggiungi il tuo piccolo traguardo premiati. Mangia un dolcetto o una mela, alzati a fare una telefonata o comunque fai qualsiasi cosa che possa farti sentire ricompensato della fatica fatta nel breve periodo.Rispondi a questa domanda: "Dove ti farà arrivare tutta questa fatica? A un bel voto? Al recupero dell'insufficienza che ti salverà dal debito?". Pensa positivo e tienilo bene a mente.da tenere sempre di fronte mentre studi. Ti servirà a ricordare i tuoi obiettivi e. In questo modo non ti ritroverai con carichi enormi di pagine da dover memorizzare tutte insieme nel giorno precedente al compito o all'interrogazione.Non alzarti dalla scrivania fino a che non hai raggiunto gli obiettivi prefissati. Sì, lo sappiamo che è dura e non è facile, ma. Studia da ora, quel giorno sarai più libero per dedicarti ad altro.Puoi resistere qualche ora senza sapere come va a finire la tua serie preferita. Anche perché è molto probabile che ti verrà voglia di iniziarne un'altra non appena finita. Ricordati che devi concentrarti nello studio: limita la visione negli orari serali.Questa è la parte più dura: sedersi alla scrivania, aprire il libro e predisporre la mente allo studio. Ma una volta saltato questo ostacolo sarà più facile concentrarti sulla pagina e chissà che non ti perda anche nel tuo studio.Nonostante tutto, non riesci proprio a studiare: sei deconcentrato e poco motivato? Se hai bisogno di una mano, puoi trovare aiuto su Skuola.net|Ripetizioni , dove è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net|Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento,, senza problemi in questo momento così particolare. Se ti serve una mano a trovare il tutor che fa per te, puoi anche di richiedere una consulenza gratuita cliccando su questo link Grazie Skuola.net|Ripetizioni ha messo a disposizione di 100mila studenti – dalle elementari all'università - un bonus di 10€ per prenotare lezioni private, da svolgere online, in oltre 500 materie. Che aspetti? Ritrova la motivazione e supera gli esami al meglio!