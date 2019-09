Come studiare velocemente: i trucchi più efficaci

I trucchi per studiare più velocemente

Trovate un obiettivo

Abbiate fiducia in voi stessi

Decidete cosa studiare e stabilite traguardi precisi

Cercate di essere attenti e interessati

Verificate le vostre conoscenze

Trovate lo spazio giusto per studiare

Evitate le studiatacce last minute

Siete preoccupati perché vi manca sempre il tempo per preparare il vostro esame? Troppi libri da leggere e troppi appunti da consultare? Non preoccupatevi, dopo i 5 trucchi per andare bene a scuola , Skuola.net vi suggeriscedavvero unici, grazie ai quali prepararvi per le prove non sarà più cosi difficile, e avrete anche un po’ più di tempo per voi.Guarda anche:Tanti ragazzi studiano soltanto per prendere dei bei voti,, per ottenere delle soddisfazioni maggiori. Avere in mente un punto d’arrivo è molto stimolante e puoi aiutarvi a ottenere i giusti risultati.Credere in se stessi è il primoe per superare al meglio gli esami. Le prove sono sempre tante e imminenti, ma con un metodo per studiare adatto e la giusta dose di autostima riuscirete ad affrontare il vostro studio in modo più sereno, senza perdere tempo, anzi ne guadagnerete!Pered evitare di non perdere troppo tempo in chiacchiere, è fondamentale fissare dei punti importanti da studiare.è quello di non stare a leggere proprio ogni singola lettera del vostro libro: provate a fissare dei punti chiave da apprendere e decidete quante pagine studiare ogni giorno. Alla fine gli effetti si vedranno.non significa soltanto riuscire a leggere un libro intero in un solo giorno. Lo studio è anche apprendere bene quello che avete ascoltato a lezione. Se durante le lezioni prestate attenzione al prof e scrivete gli appunti in maniera intelligente, con unpreciso e meticoloso, quando ci ritornerete sopra andrete più spediti e il vostro tempo sarà ottimizzato al meglio.Tra ipiù utili c’è quello di fissarsi delle scadenze per verificare quanto si è appreso nello studio. Ogni tanto durante la preparazione dell’esame, fermatevi e fatevi qualche domanda, qualche test per rendervi conto se state acquisendo bene quello che state leggendo o appuntando.Magari non ci pensate spesso però, avere un luogo adatto per studiare è fondamentale per la preparazione e per lo studio.e nel modo giusto e soprattutto nello spazio adatto è direttamente proporzionale al vostro rendimento finale, e come sempre è tra le soluzioni migliori per ottenere il massimo in poco tempo, risparmiandone parecchio.Quanti di voi gli ultimi tre giorni prima dell’esame si mettono a studiare tutto lo scibile possibile e immaginabile? Ecco, questo metodo, starete ore interminabili ad apprendere qualcosa che vi scorderete probabilmente il giorno dopo la prova. Alla fine vi renderete conto di aver speso tanto tempo e di non aver guadagnato poi così tanto.