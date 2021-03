Vacanze di Pasqua 2021: le date regione per regione

Pasqua 2021: le date regione per regione

Abruzzo: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Basilicata: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Calabria: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Campania: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Emilia-Romagna: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Friuli Venezia Giulia: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Lazio: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Liguria: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Lombardia: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Marche: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Molise: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Piemonte: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Puglia: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Sardegna: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Sicilia: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Toscana: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Trentino-Alto Adige: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Umbria: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Valle d'Aosta: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Veneto: 1 aprile 2021 - 6 aprile 2021

Quando si tornerà a scuola dopo Pasqua 2021

Le. Tuttavia sappiamo che spesso i giorni di festa cambiano da regione a regione in quanto ogni territorio può decidere in autonomia il proprio calendario scolastico. Scopriamo quindiCome riportato dal documento ufficiale del Ministero dell’Istruzione riguardante i ponti e le festività dell’anno scolastico 2020/2021, scopriamo quali sonoNelle scorse settimane le scuole sono state chiuse in gran parte d’Italia in seguito a un elevato numero di contagi che non accennava ad arrestarsi.TuttaviaSecondo quanto sarà stabilito, che entrerà in vigore dopo le vacanze di Pasqua, vale a dire, se le condizioni lo permetteranno la didattica per le regioni in, mentre resterà la Dad per le superiori. Per quanto riguarda leOvviamente non è detto che dopo Pasqua tutte le scuole italiane riapriranno secondo queste indicazioni: ricordiamo infattia seconda della gravità della situazione pandemica.