Ultimo giorno di scuola al parco: la decisione che fa felici gli studenti

San Lazzaro: gli studenti potranno rivedersi prima delle vacanze

Buone notizie per tutti gli studenti del comune di. Infatti in quella cittadina la sindaca ha deciso di accogliere, almeno in parte,per tutti gli studenti che concluderanno un ciclo di studi e che dall’anno prossimo passeranno al successivo.Quindi ci sono novità per tutti i ragazzi di San Lazzaro che frequentano: scopriamo insieme l’iniziativa della sindaca riportata da Repubblica.it Ad annunciare che gli studenti che frequentano l’ultimo anno di elementari, medie e istituti superiori potranno rivedersi per un ultimo saluto, accompagnati ovviamente dai propri docenti,. Isabella Conti, sindaca di San Lazzaro di Savena,che l’anno prossimo non saranno più nella stessa classe. Infatti, se dal Comitato Tecnico Scientifico, dopo l’appello della viceministra Ascani sulla riapertura delle aule l’ultimo giorno di scuola, ancora non è arrivata risposta,Dunque, non potendo riaprire le aule, per poter concedere agli studenti che quest’anno sono alla fine di un ciclo, che siano elementari, medie o superiori,. Ovviamente il tutto dovrà essere svolto in assoluta, quindi, il tutto per poter. Un’iniziativa molto bella, che da subito è stata accolta positivamente da tutta la comunità.